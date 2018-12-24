Магомед Джелилов. Фото https://derbrayon.ru/news/obshestvo/magomed-dzhelilov-pozdravil-vseh-zhenshin-derbentskogo-rajona-s-dnem-materi

24 декабря 2018, 12:57

Джелилов вернулся к работе главы Дербентского района

Освобожденный из-под ареста Магомед Джелилов сегодня приступил к своим обязанностям, сообщила администрация Дербентского района Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Магомед Джелилов, заподозренный в махинациях с земельными участками, был отстранен от должности главы Дербентского района. 2 декабря с него сняли подозрения, и чиновник был освобожден из-под ареста, а решение отстранить его от должности было отменено.

Сегодня Магомед Джелилов приступил к обязанностям главы Дербентского района, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Глава района провел аппаратное совещание по текущим вопросам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте районной администрации.

Сам чиновник подтвердил, что находится в своем кабинете. По его словам, администрация работает "в обычном режиме", пишет "АиФ-Дагестан".

Напомним, что задержание Джелилова произошло на фоне "кадровых зачисток" в Дагестане, информацию о которых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице. Владимир Васильев, утвержденный в сентябре 2018 года в должности главы республики, продолжит "кадровые чистки", и дальнейшая работа будет проводиться на уровне "второго эшелона" - муниципальных чиновников и заместителей министров, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Примечание:

"Следователи опровергли информацию о проверках главы Дербентского района", "Эксперты назвали земельный вопрос приоритетом работы Джелилова", "Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана".

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