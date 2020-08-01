Глава Дербентского района арестован на два месяца

01 августа 2020, 18:11

Суд в Махачкале постановил заключить под стражу до 30 сентября и.о. руководителя Дербентского района Фуада Шихиева и еще семь фигурантов дела о мошенничестве с земельными участками.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 30 июля сотрудники правоохранительных органов после обысков в здании администрации Дербентского района задержали исполняющего обязанности главы муниципалитета Фуада Шихиева и его подчиненных.

По версии следствия, в мае 2018 года исполняющий обязанности главы района создал преступную группу, которая по поддельным документам продавала или сдавала в аренду земельные участки. Они изготавливали фиктивные выписки из похозяйственных книг и постановления от имени глав поселений на свободный земельный участок, а затем регистрировали свое право на землю и распоряжались ею, полагают следователи. С мая 2018 года по июнь 2020 года в Дербентском районе было похищено более 500 земельных участков, общая кадастровая стоимость которых составила более 38 000 000 рублей, а рыночная - более 200 000 000 рублей, утверждает следствие.

Сегодня Советский районный суд Махачкалы постановил заключить Фуада Шихиева под стражу на два месяца, до 30 сентября. Помимо него, по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, были на тот же срок арестованы еще семь человек: Мирзоев, Мурадов, Нафталиев, Наврузалиев, Сеидов, Магарамов и Султанов. Должности этих лиц не указаны.

Все восемь постановлений об аресте могут быть обжалованы в Верховном суде Дагестана в течение трех дней, отмечается в сообщении на сайте Советского райсуда.

Всего в деле 22 фигуранта, на сегодня было назначено рассмотрение вопроса о мере пресечения 11 из них. Адвокат Шихиева Рафик Маматов попросил предоставить ему 72 часа для более детального ознакомления с уголовным делом и возможности собрать весь пакет документов, необходимый для защиты подсудимого. Однако судья отказался перенести заседание на этот срок. В свою очередь, прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Шихиева, пояснив, что в случае назначения более мягкой меры пресечения тот может скрыться, сообщило дагестанское издание "Черновик".

Адвокат Шихиева также ходатайствовал о приобщении к делу документов, "подтверждающих, что Шихиев, наоборот, принимал меры по возвращению участков, выделенных незаконно". Среди этих документов Рафик Маматов назвал два письма Шихиева в адрес руководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимира Иванова о нарушениях в муниципалитете земельного законодательства, указано в публикации.

На сайте администрации Дербентского района Дагестана к 18.11 мск 1 августа не появилось комментариев относительно задержания исполняющего обязанности главы района.

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