Глава Дербентского района задержан по делу о махинациях с землей

31 июля 2020, 00:26

Силовики задержали после допроса исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана. Он подозревается в создании преступной группы, которая занималась мошенничеством с земельными участками, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", утром 30 июля сотрудники правоохранительных органов оцепили здание администрации Дербентского района и начали обыски. Кроме того, обыски проводились и в доме и.о. главы района Фуада Шихиева, сообщили источники. Позже следствие сообщило, что чиновники администрации Дербентского района заподозрены в подделке документов и продаже земельных участков стоимостью свыше 38 миллионов рублей. По итогам обысков задержано не менее девяти человек, заявили источники.

По версии следствия, в мае 2018 года исполняющий обязанности главы района создал преступную группу, которая по поддельным документам продавала или сдавала в аренду земельные участки. Они изготавливали фиктивные выписки из похозяйственных книг и постановления от имени глав поселений на свободный земельный участок, а затем регистрировали свое право на землю и распоряжалось ею, полагают следователи. С мая 2018 года по июнь 2020 года в Дербентском районе было похищено более 500 земельных участков, общая кадастровая стоимость которых составила более 38 000 000 рублей, а рыночная - более 200 000 000 рублей, утверждает следствие.

Исполняющий обязанности главы Дербентского района был задержан после завершения обысков и допроса, в ближайшие дни планируется избрать ему меру пресечения, сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана ТАСС.

Чиновник подозревается в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков, отметил источник.

По его словам, по делу задержаны порядка шести человек.

На сайте администрации Дербентского района Дагестана к 00.10 мск 31 июля нет комментариев относительно задержания исполняющего обязанности главы района. Комментариями от Фуада Шихиева или его представителей "Кавказский узел" не располагает.