Жители Сочи пожаловались на ночные шоу в парке "Южные культуры"

02 августа 2020, 06:29

Ночные шоу с иллюминацией и громкими звуками в дендрологическом парке "Южные культуры", который является особо охраняемой природной территорией, вредят местной флоре и фауне и мешают отдыху жителей Имеретинской низменности, пожаловались сочинцы.

Сообщение о вечерних шоу, которые проводятся в парке "Южные культуры" в Сочи, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 июля. "Побывав на нем [на шоу] в парке, появилась большая тревога за его растительный и животный мир", - отметила автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители Имеретинской низменности направили жалобу в природоохранную прокуратуру Сочи с требованием прекратить коммерческую деятельность в ночное время в дендрологическом парке "Южные культуры", который является особо охраняемой природной территорией.

"Ночные шоу начались в парке с 20 июля. Сюда каждый вечер с 20 часов вечера и до 12 ночи нескончаемым потоком идут туристы. В парке стоит шум, грохот, говорят громкоговорители", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОС "Южный" Сергей Дятлов.

Он также отметил, что организаторы шоу "распыляют какой-то газ", а деревья "опутаны подсветкой и светодиодными гирляндами".

"Вокруг деревьев натыканы у корней лампы по четыре-пять штук. Весь парк гремит в ночное время от этого шоу. Это губительно для растительного и животного мира. Тут обитают редкие краснокнижные виды животных и птиц. Есть черепахи, лебеди, совы, дикие курочки, зимородки, лисы, шакалы, зайцы. Все они испытывают стресс от такого нашествия", - считает Дятлов.

По его словам, местные жители жалуются ему на ночные шоу, так как оно мешает их отдыху. Дятлов также добавил, что обращения к руководству парка не возымели действия.

По словам жительница Имеретинской низменности Ольги Черновой, местные жители направили жалобу в природоохранную прокуратуру 22 июля. Она показала корреспонденту "Кавказского узла" заявление. В нем говорится, что местные жители посетили ночное шоу.

"Увиденное вызвало у нас большое беспокойств. Несколько десятков тюльпановых деревьев, чей возраст свыше 100 лет, освещаются прожекторами с 20 до 23 часов, что может значительно сократить время их жизни. Самые крупные на побережье магнолии крупноцветковые используют как экран для лазерной проекции, что является световым загрязнением. На большой пруд с двумя семьями лебедей дымовая пушка каждые пять минут выпускает облака "дыма". В результате этого над прудом в течение более трех часов висит облако (мы проходили вдоль пруда в этом облаке и было дискомфортно дышать, сразу отошли). В такой концентрации при регулярном длительном применении лебедям и другой биоте приносится вред (ежедневно по три часа до конца сезона). Представление сопровождается звуковым сопровождением, что нарушает естественную тишину для биоты. Световое загрязнение сопровождает в разной степени весь маршрут, что не может не сказаться на большом количестве растений", - говорится в заявлении. Местные жители попросили прокурора "проверить законность данного вида хозяйственной деятельности".

Сотрудница Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что заявление было получено и зарегистрировано 23 июля.

"Данное сообщение 29 июля 2020 года было перенаправлено руководителю Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Руководителю территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи", - пояснила сотрудница прокуратуры.

Сотрудники Росприроднадзора и Роспотребнадзора сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что пока не получали по поводу парка обращения из природоохранной прокуратуры.

Автор сообщения, присланного на sms-сервис "Кавказского узла", Евгения рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что парк "Южные культуры" она посещает с детства, а ее родители и вовсе работали в этом парке.

"С инициативной группой мы отстояли парк во время Олимпиады и во время смены владельцев парка. Бываю в нем периодически, и хочется сохранить это уникальное место в неизменном виде. Я, как и участники инициативной группы, считаю, что проводимое в парке мероприятие "Оживший парк" нарушает режим особой охраны парка согласно приказу от 2 декабря 2015 года N 523 Министерства природных ресурсов и экологии РФ", - отметила Евгения.

Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи у дендрологического парка "Южные культуры" были изъяты земли Платановой аллеи. Дорога аллеи была разрушена большегрузами, также были спилены два огромных платана, что спровоцировало акции протеста горожан. В июне 2014 года земли были возвращены парку. Кроме того, в 2013 году в районе парка был построен асфальтобетонный завод, что также вызвало протесты местных жителей. В мае 2015 года попечительский совет парка заявил о нарушениях при ремонте на его территории.

"Я, как местный житель, не могу попасть в парк из-за огромных цен, хотя ребенком гулял тут каждый день и абсолютно бесплатно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Бобров.

По мнению бывшего работника парка "Южные культуры" Олега Хомякова, упомянутое шоу является "варварством". "Когда я работал, тут спокойно разгуливали лисы, ежи, зайцы. Что с ними сейчас - трудно себе представить после всего этого шоу", - отметил он.

По мнению местной жительницы Натальи Мартынюк, "надо немедленно прекращать убивать парк такими шоу".

Туристы согласились с мнением, что ночное шоу может мешать животным в парке

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 1 августа на шоу. Многочисленные туристы, которые пришли в парк, признались, что световое шоу им нравится, а о вреде, которое оно может нанести флоре и фауне, они не задумывались. Проведенные опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных отдыхающих.

"Мы приехали из Краснодарского края с детьми. Шоу понравилось, много световых эффектов, но дорого. Билеты по 600 рублей. Я с мужем и двое взрослых сыновей это уже 2400 рублей! Насчет того, что наносится вред природе, мы не думали. Хотя у себя мы выращиваем саженцы растений, и могу сказать, что растения любят тишину, также как и животные", - сказала туристка, пожелавшая остаться неназванной.

Жители Майкопа Светлана и Михаил Быковы также сказали, что не думали о вреде животным и деревьям. которые наносятся шоу. При этом он согласились, что у животных такие шоу могут вызывать стресс. "Конечно, это стресс для животных, но нас никто не предупреждал, что тут обитают даже совы", - сказала Светлана Быкова.

Сотрудница парка сказала, что "никакого вреда данное шоу природе не несет". "Кому не нравится ночное шоу, могут приходить днем и гулять в тиши", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Экологи заявили о недопустимости коммерции в природоохранной деятельности

Заместитель директора Кавказского заповедника по экотуризму и просвещению, в ведомство которого перешел парк "Южные культуры", Ольга Пегова в интервью телеканалу ГТРК "Сочи" 21 июля сказала, что "задача проекта - вдохновить людей на более частое общение с природой".

В январе 2019 года стало известно о том, что из управления Сочинского нацпарка в ведение Кавказского заповедника перешли территории сочинских парков "Южные культуры" и "Дендрарий", база отдыха "Ореховая роща" в Апшеронском районе и заказник "Приазовский" в Славянском районе Кубани.

Координатор "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха назвал ситуацию с шоу в парке недопустимой.

"Такие шоу, несомненно, наносят существенный вред живой природе и сокращают жизнь растениям и животным. Но главное, что эта деятельность прямым образом противоречит закону "Об особо охраняемых природных территориях", а также положению о парке "Южные культуры", утвержденному приказом Минприроды России № 523 от 02 декабря 2015 года, где в разделе III "Особой охраны территории дендрологического парка" [...] четко сказано, что на территории дендрологического парка запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением возложенных на него задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, растительных сообществ, коллекций и экспозиций, в том числе [...] повреждение и уничтожение растений; деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания и беспокойство объектов животного мира; организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест, туристских стоянок и разведение костров, засорение территории", - процитировал Рудомаха корреспонденту "Кавказского узла" пункты положения.

Ранее о недопустимости коммерческой деятельности на территории природоохранных зон недопустима заявлял эколог, руководитель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Валерий Бриних. "Коммерция в природоохранной деятельности недопустима. Но все реорганизации и перестановки ведут именно к этому", - прокомментировал он переход земель парка "Южные культуры" в ведение Кавказского заповедника.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель краснодарского отделения экологической организации "Зеленая лига", юрист Евгений Витишко. "Это ослабит контроль за парками, что позволит развивать там бизнес. Ничего хорошего передача парков в заповедник и смена руководства не даст. Это все попытки снизить общественный контроль над происходящей коммерческой деятельностью и использованием особо охраняемых земель под коммерцию", - заявлял он.

Какими-либо комментариями руководства парка "Южные культуры" относительно жалоб жителей Имеретинской низменности "Кавказский узел" пока не располагает.