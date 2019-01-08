Территории Сочинского нацпарка переданы Кавказскому заповеднику

08 января 2019, 12:00

Из управления Сочинского нацпарка в ведение Кавказского заповедника перешли два парка в Сочи, база отдыха в Апшеронском районе и заказник "Приазовский".

В ведение Кавказского государственного природного биосферного заповедника из управления Сочинского нацпарка перешли территории сочинских парков "Южные культуры" и "Дендрарий", база отдыха "Ореховая роща" в Апшеронском районе и заказник "Приазовский" в Славянском районе Кубани, сообщил сотрудник пресс-службы нацпарка.

По его словам, сейчас работников парка переводят в другое учреждение. "В процессе передачи подведомственных территорий главная задача - обеспечить сотрудникам соблюдение их законных прав в соответствии с трудовым законодательством", - цитирует сегодня представителя нацпарка ТАСС.

Объявленное ранее решение создать единую дирекцию по управлению Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником в 2018 году было отложено, уточняет агентство.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 20 марта 2018 года Минприроды России распространило сообщение о том, что Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция.