Административное здание нацпарка Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

08 января 2019, 12:00

Территории Сочинского нацпарка переданы Кавказскому заповеднику

Из управления Сочинского нацпарка в ведение Кавказского заповедника перешли два парка в Сочи, база отдыха в Апшеронском районе и заказник "Приазовский".

В ведение Кавказского государственного природного биосферного заповедника из управления Сочинского нацпарка перешли территории сочинских парков "Южные культуры" и "Дендрарий", база отдыха "Ореховая роща" в Апшеронском районе и заказник "Приазовский" в Славянском районе Кубани, сообщил сотрудник пресс-службы нацпарка.

По его словам, сейчас работников парка переводят в другое учреждение. "В процессе передачи подведомственных территорий главная задача - обеспечить сотрудникам соблюдение их законных прав в соответствии с трудовым законодательством", - цитирует сегодня представителя нацпарка ТАСС.

Объявленное ранее решение создать единую дирекцию по управлению Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником в 2018 году было отложено, уточняет агентство.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 20 марта 2018 года Минприроды России распространило сообщение о том, что Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция.

Примечание:

"Сочинцы потребовали не делать из "Ривьеры" рынок с аттракционами", "Экологи выступили против строительства дороги в нацпарке Сочи", "Сочинцы заявили об угрозе застройки дендрологического парка "Южные культуры".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 января 2019, 13:29

  • Число умерших от гриппа H1N1 в Грузии выросло до десяти человек

    Лабораторные исследования подтвердили 162 случая свиного гриппа в Грузии и смерть от него десяти человек, заявил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваниями. Минздрав Грузии отчитался о переводе пяти клиник Тбилиси на круглосуточную работу в связи с гриппом.

08 января 2019, 12:58

08 января 2019, 12:29

08 января 2019, 12:00

08 января 2019, 11:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи