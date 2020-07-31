Верующие в Дагестане изменили семейным традициям празднования Курбан-байрама

31 июля 2020, 15:41

Многие из верующих, пришедших сегодня в Джума-мечеть на праздничный намаз по случаю Курбан-байрама, были без масок вопреки призыву муфтията, обратили внимание махачкалинцы. Часть жителей Дагестана, чьи доходы сократились на фоне карантинных мер, в этом году отказались от покупки жертвенного скота и походов в гости.

Как писал "Кавказский узел", коллективный праздничный намаз по случаю Курбан-байрама прошел сегодня в центральной Джума-мечети Махачкалы. На входе в мечеть всем обрабатывали руки, внутри мечети верующие сидели на некотором отдалении друг от друга, но не все из пришедших были в масках, следует из видео, обнародованного муфтиятом Дагестана.

30 июля представитель махачкалинской клиники, специализирующейся на лечении пациентов с COVID-19, сообщил о 52 поступивших в эту больницу за сутки и констатировал рост числа новых пациентов. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Многие верующие в Джума-мечети были сегодня без масок, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Арсен. "Дистанцию соблюдали, но мечеть и двор были полные. Средства защиты наблюдались через одного. После намаза служители призывали людей сразу расходиться", - рассказал он.

Перед праздником заместитель муфтия Дагестана Абдулла Аджимоллаев обратился к верующим с призывом соблюдать "все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе при посещении мечетей и мест массового скопления". "Помимо прочего, во избежание возможного заражения коронавирусом призываем вас не отправлять детей собирать сладости в праздник Курбан-байрам, и не устраивать пышные торжества с приглашением множества гостей до снятия всех ограничительных мер", - говорится в публикации на сайте муфтията.

Жертвенные бараны стоят в Махачкале от пяти до восьми тысяч рублей

В Махачкале оборудованы две площадки для забоя жертвенных животных – около торгового дома "Киргу" и в пригороде Махачкалы, на территории ипподрома, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы мэрии.

В этом году цены на жертвенных животных остались практически на том же уровне, что и в 2019 году, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинец Камиль, который, как и в прошлом году, купил барана за 8000 рублей.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке "Кавказского узла" о Курбан-байраме.

Цены на скот варьируются от пяти до восьми тысяч рублей, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Абакар. "Возле торгового дома «Киргу», где расположена площадка, было очень много людей. Мне удалось купить барана по 5000. Цены разнятся в зависимости от веса животного, от 5 до 8 тысяч рублей", - рассказал он.

"В Хасавюрте баран стоил 7000 рублей, в близлежащем селе мы купили за 6000", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Магомедрасул. Махачкалинец Абубакар обратил внимание, что многие покупатели скота обходились без масок. "Поехал на место убоя возле «Киргу», купил барана за 7 тысяч рублей, там же порезали. Поразило, как много людей, почти все без масок. В мечети тоже многие были без средств защиты", - сказал Абубакар корреспонденту "Кавказского узла".

Пандемия вынудила жителей Дагестана отказаться от традиционного празднования

Предприниматель Руслан Абакаров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, он не работал. "Купить целого барана нашей семье было не под силам. Взяли в складчину с братьями, вечером соберемся вместе, приготовим праздничный ужин", - сказал мужчина.

Изменила планы и семья махачкалинки Аминат. В этом году они решили не ехать в село, где обычно с родственниками отмечали Курбан-байрам. "Слышала, что опять растет число больных, у нас маленькие дети, решили остаться дома. Скот не резали, средств таких нет. Купили несколько килограммов мяса, приготовим что-нибудь", - сказала Аминат корреспонденту "Кавказского узла".

От привычного формата праздника отказался в этом году и жилец многоэтажного дома в Махачкале Магомед Сулейманов. «Раньше мы с соседями на Курбан-байрам собирались во дворе, в больших котлах готовили и раздавали еду. Сейчас у кого-то финансовые трудности, кто-то избегает массовых скоплений. Будем отмечать дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Махачкалы Сапият призналась, что ее семья не религиозная, но, следуя традициям, в Курбан-байрам собирается вместе. "Просто посидим, приготовим что-нибудь вкусное. Звали друзья в гости, но избегаем скоплений людей", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Хасавюрта Магомедрасул сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ежегодно покупает жертвенный скот. "Мясо раздаем родственникам и нуждающимся соседям. Из остального готовим дома еду, принимаем гостей. Я три месяца не работал, финансово немного тяжело, но не хочется изменять традициям", - сказал житель Хасавюрта.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован резкий всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".