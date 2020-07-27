Армянский военный убит на границе с Азербайджаном

27 июля 2020, 11:34

В ночь на 27 июля на опорном пункте снайпером был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян, сообщило сегодня министерство обороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 16 июля, по официальным данным, погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель. 23 июля умер военный, раненный 14 июля. Таким образом, сегодня число убитых со стороны Армении достигло шести. Власти Азербайджана к 16 июля сообщали о 13 убитых (в их числе - 12 военных и мирный житель) и четырех раненых военнослужащих. С 17 по 27 июля сообщений о новых убитых или раненых из Азербайджана не поступало.

Ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. Оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

Смертельное ранение получил служащий контрактной службы Ашот Микаелян, сообщила сегодня пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Инцидент произошел в районе 1.10 местного времени (0:10 мск) 27 июля на опорном пункте на северо-восточном участке границы, рассказала Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

"На боевой позиции одной из воинских частей [...] в результате (обстрела) из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Геворкович Микаелян", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Армении.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку указали на риск новых масштабных боестолкновений на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск из-за того, что конфликт между двумя странами не урегулирован. По их мнению, необходимо создать новую площадку переговоров, так как прежний формат перемирия исчерпал себя.

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".