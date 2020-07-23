Минобороны Армении сообщило о смерти тяжелораненого солдата

23 июля 2020, 16:58

Солдат срочной службы Артур Мурадян, получивший тяжелое ранение 14 июля в ходе противостояния на границе Армении и Азербайджана, умер сегодня в военном госпитале, сообщило оборонное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. Сегодня Азербайджан сообщил о 47 обстрелах на границе за сутки, а Армения - о шести.

19-летний рядовой Артур Мурадян получил тяжелое ранение 14 июля на боевом опорном посту в Тавушском направлении. Он находился в крайне тяжелом состоянии и умер сегодня в военном госпитале. "Несмотря на все усилия военных врачей, спасти жизнь солдата не удалось", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

Таким образом, число погибших с армянской стороны достигло пяти, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

По данным Следственного комитета Армении, с 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщала о 13 убитых (в их числе 12 военных и мирный житель) и четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало.

Напомним, что, по версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".