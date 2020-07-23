Минобороны Азербайджана и Армении заявили об обстрелах в приграничных районах

23 июля 2020, 09:45

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 47 раз за сутки. Минобороны Армении сообщило о шести обстрелах и относительном затишье на границе.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но на следующий день Минобороны Азербайджана информировало о возобновлении боев на границе и гибели военнослужащего. 22 июля Азербайджан сообщил о 38 обстрелах, а военное ведомство Армении - о семи обстрелах за сутки.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов. Обстрелы также велись с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Ночью на армяно-азербайджанской границе наблюдалось относительное затишье, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Азербайджанские военные шесть раз нарушили режим прекращения огня на границе с Арменией, 43 раз выстрелив по армянским позициям, сообщила она в Facebook. Огонь велся в направлении позиций в районе сел Чинари, Мовсес, Неркин Кармирахпюр, Зангакатун, уточнила Степанян.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку указали на риск новых масштабных боестолкновений на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск из-за того, что конфликт между двумя странами не урегулирован. По их мнению, необходимо создать новую площадку переговоров, так как прежний формат перемирия исчерпал себя.

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".