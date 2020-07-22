Минобороны Армении и Азербайджана заявили об обстрелах в зоне конфликта

22 июля 2020, 09:15

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 38 раз за сутки, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило о семи обстрелах за сутки.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но на следующий день Минобороны Азербайджана информировало о возобновлении боев на границе и гибели военнослужащего. 21 июля Азербайджан сообщил о 62 обстрелах, а военное ведомство Армении - о 17 обстрелах за сутки. Вечером того же дня Минобороны Армении обвинило Азербайджан в атаке на боевой пост в Тавушской области.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Алибейли и Агбулаг в Товузском районе и в селe Заманлы в Гедабекском районе. Обстрелы также велись с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение об нападении своих военных на боевой пост в Тавушской области Армении. "Никакой новой атаки с нашей стороны не было, у нас нет никаких потерь", - процитировало сегодня заявление начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы агентство "АПА".

"На отдельных участках границы противник нарушил режим прекращения огня семь раз, произведя по армянским позициям около 20 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра", - приводит сегодня сообщение пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян "Спутник-Армения". В частности, один раз были обстреляны армянские позиции направлении села Джил, два - в направлении села Айгепара, один - по направлению села Чапна и три в направлении сел Паруйр Севак, Ерасх, Зангакатун, отмечает Степанян.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку указали на риск новых масштабных боестолкновений на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск из-за того, что конфликт между двумя странами не урегулирован. По их мнению, необходимо создать новую площадку переговоров, так как прежний формат перемирия исчерпал себя.

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".