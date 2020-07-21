Солдаты азербайджанской армии. Фото пресс-служба Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=20525

21 июля 2020, 23:36

Минобороны Армении заявило об атаке спецназа Азербайджана

Спецназ Азербайджана атаковал боевой пост в Тавушской области, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но на следующий день Минобороны Азербайджана информировало о возобновлении боев на границе и гибели военнослужащего. В свою очередь, Армения заявила о 39 раненых и четырех убитых с момента обострения конфликта. 21 июля Азербайджан сообщил о 62 обстрелах, а представитель военного ведомства Армении - о 17 обстрелах за сутки.

Подразделения специального назначения азербайджанских вооруженных сил совершили нападение на армянский пост "Бесстрашный" сегодня около 22.30 часов по местному времени (21.30 мск), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, армянские военные отразили нападение, при этом нападавшие понесли "серьезные потери". Пресс-секретарь не уточнила число убитых и раненых со стороны азербайджанских военных. С армянской стороны потерь нет, сказала Степанян.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

Комментариев относительно заявления Минобороны Армении о нападении азербайджанских военных на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 23.30 мск сегодня нет.

Напомним, в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Шестеро армянских военных остаются в больнице после конфликта на границе", "Начато восстановление домов жителей Тавушской области Армении после обстрелов", "Жители приграничных сел Азербайджана вернулись к сельхозработам после обстрелов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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