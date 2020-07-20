Начато восстановление домов жителей Тавушской области Армении после обстрелов

20 июля 2020, 17:39

Более 50 частных домов повреждены в Тавушской области Армении после обстрелов с азербайджанской стороны, начались работы по их восстановлению, сообщил губернатор. Жители сел получат компенсации за ущерб сельскому хозяйству, заверили власти.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. Армения 16 июля сообщила о 39 раненых и четырех убитых с момента обострения конфликта. Обвинениями в обстрелах стороны обмениваются регулярно, сегодня Азербайджан заявил о 40 обстрелах своих позиций, Армения - о девяти.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Жизнь в приграничных селах возвращается в обычное русло, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян.

Он отметил, что азербайджанская сторона в последние дни не обстреливает приграничные села. По его словам, восстановительные работы поврежденных в результате обстрелов домов и объектов инфраструктуры уже начались.

"Работа комиссии по подсчету ущерба еще не завершена. В конце недели будет подведен итог, сколько всего строений было повреждено. На данный момент можем сказать о более чем 50 поврежденных частных домах", - сообщил он.

Кроме того, сформирована комиссия по подсчету сельскохозяйственного ущерба, сказал губернатор.

"В частности, в результате обстрелов были повреждены виноградные сады и хлева. После подсчета и утверждения размера ущерба будет принято решение о виде компенсации, это будет финансовая компенсация или равносильная причиненному ущербу. Мы намерены не просто оплатить ущерб, а оказать содействие в развитии приграничных сел", - пояснил Чобанян.

Оперативная ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, передовые подразделения армянской армии полностью контролируют обстановку на границе. "По боевым позициям на разных участках границы было произведено 137 выстрелов. Это была, в основном, беспорядочная хаотичная стрельба, на которую армянская сторона не отвечала", - утверждает Ованнисян.

Азербайджанская сторона обстреляла из автоматического гранатомета боевые позиции в направлении города Чамбарака в Гехаркуникской области Армении, добавил он.

"На точечные обстрелы армянские военные отвечали точечным огнем, подавляя огневую активность противника", - подчеркнул представитель Минобороны.

При этом Ованнисян опроверг сведения об обстреле азербайджанских сел.

Он отметил, что в ереванском военном клиническом госпитале остаются шесть раненых военнослужащих. "Жизни пятерых раненых нет угроз. Состояние еще одного раненого оценивается как крайне тяжелое", - сказал Ованнисян, добавив, что военный госпиталь оснащен всем необходимым медицинским оборудованием.

Представитель Минобороны сообщил о свертывании кризисного оперативного центра, который в период эскалации информировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе. "Необходимость общения со СМИ в подобном формате отпала. Переходим к обычному режиму работы", - заявил он.

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".