Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армени

20 июля 2020, 11:15

Армения обвинила Азербайджан в девяти обстрелах на границе

Позиции армянских военных на границе с Азербайджаном были обстреляны в том числе из гранатомета, сообщило сегодня Минобороны страны. С начала эскалации конфликта повреждения получили 50 зданий в Тавушской области, ремонт 12 из них уже начат, отчитался губернатор.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. Армения 16 июля сообщила о 39 раненых и четырех убитых с момента обострения конфликта. Обвинениями в обстрелах стороны обмениваются регулярно, сегодня Азербайджан заявил о 40 обстрелах своих позиций.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Азербайджанские военные девять раз за ночь нарушили режим прекращения огня на границе с Арменией, 137 раз выстрелив по армянским позициям, сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В частности, по ее словам, дважды были обстреляны боевые опорные пункты у села Чамбарак. По данным Минобороны Армении, по ним стреляли из автоматического гранатомета АГС-17. "Ответный огонь армянской стороны заставил противника прекратить обстрелы", - приводит слова Степанян РИА "Новости".

По словам Шушан Степанян, в направлении позиций, дислоцированных около сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Хндзорут и Бердаван, велся "беспорядочный огонь", армянские военные не стреляли в ответ.

"Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз. Армянская сторона ответным огнем вынудила противника прекратить обстрел", - цитирует Степанян издание.

Все строения в Тавушской области, поврежденные в результате обстрелов, должны быть восстановлены к концу года, заявил губернатор региона Айк Чобанян. "Согласно нашим подсчетам, на данный момент 50 строений повреждены в той или иной мере. 12 из них уже восстанавливаются", - сказал губернатор, не уточнив, идет речь о жилых домах, административных зданиях или хозпостройках.

По его словам, размер ущерба в денежном эквиваленте пока не уточнен, подсчет убытков продолжается, пишет сегодня "Sputnik Армения".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жилой дом в армянском селе поврежден после обстрела", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в новых обстрелах населенных пунктов", "Жители армянских сел в зоне обстрелов отказались покидать дома".

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