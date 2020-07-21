Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

21 июля 2020, 10:15

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 62 раза за сутки с применением снайперских винтовок, в том числе в селах на границе с Арменией, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Представитель военного ведомства Армении сообщила о 17 обстрелах за сутки.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана информировало о возобновлении боев на границе и гибели военнослужащего, а Армения заявила о 39 раненых и четырех убитых с момента обострения конфликта. 20 июля Минобороны Азербайджана заявило о 40 обстрелах своих позиций за сутки, в тот же день оборонное ведомство Армении сообщило о девяти обстрелах на границе.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 62 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Обстрелы также велись с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

"На отдельных отрезках границы противник нарушил режим прекращения огня 17 раз, произведя 183 выстрела в направлении армянских позиций из стрелкового оружия", - сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".