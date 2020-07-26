Пользователи Instagram раскритиковали власти за скопление людей на параде в Каспийске

26 июля 2020, 23:08

Массовое скопление зрителей на военно-морском параде в Каспийске может привести к второй волне пандемии коронавируса в Дагестане из-за нарушения людьми карантинных ограничений, предположили пользователи соцсети Instagram. По их мнению, власти должны были обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Каспийске впервые в истории прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России. По данным пользователей соцсетей, наблюдать за представлением собрались тысячи жителей и гостей города.

В параде приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих, более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, а также 14 единиц авиационной техники, указано в сообщении на сайте Южного военного округа.

В Instagram-пабликах, посвященных Дагестану, опубликовано несколько видео, на которых видно, что люди, пришедшие посмотреть на парад, не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них не надели медицинские маски.

Нарушение карантинных ограничений возмутило подписчиков страницы dagnews.today.

"А как же скопление людей? Или ради парада и о мерах безопасности забили?" - поинтересовалась alis.aalieva.

"Людям не дают работать, зато парады устраивают!" - возмутилась подписчица под ником kosmetolog.ashura.

"Я так понимаю, что во время парадов распространение вируса приостанавливается", - иронично прокомментировала

tengizova_l.

Несколько подписчиков одобрили проведение парада, назвав его "красивым мероприятием".

К 26 июля число умерших от коронавируса в Дагестане достигло 439, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф". За последние сутки в республике зафиксирован 41 новый случай заражения, общее количество инфицированных достигло 9062. По этому показателю Дагестан лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе.

На странице all.dagestan в Instagram опубликовано видео, которое, по словам его автора, снято на набережной Каспийска. На записи видно большое скопление людей, среди которых много малолетних детей. Практически все они находятся без масок и в тесном контакте друг с другом.

"Мне это напоминает поезда в Бомбее", - комментирует автор видео.

Ролик в течение восьми часов собрал более 18,6 тысячи просмотров и не менее 90 комментариев. Большинство комментаторов негативно отнеслись к увиденному.

"Ужас! Вот потом вторую волну в республике объявят", - посетовала подписчица ma.nsur6504.

"Куда смотрит власть? Сделали парад, а нет ни масок, не жидкостей для рук. Тут кафе не открывают, говорят, коронавирус", - возмутился askhab2025.

"Садики не открывают, кафе и рестораны тоже, а парады с таким количеством людей - пожалуйста! Как это понять?" - прокомментировала khadizhat_gazievaa.

Многие подписчики паблика golos.dagestana, на странице которого опубликовано несколько видео с парада, также возмутились очевидным нарушением карантинных ограничений.

"А завтра скажут, что Курбан-байрам отменяется из-за коронавируса", - отметил opman_1998.

При этом некоторые пользователи усомнились в целесообразности затрат на проведение военного парада и выказали опасения по поводу возможного ухудшения экологической ситуации в Каспийске.

"Я не пошёл смотреть, как тратят наши деньги", - написал подписчик под ником _custom_garage_. "Нашли на что деньги потратить, когда вокруг столько нуждающихся", - высказалась mari201905.

"Мы теперь будем купаться в мазуте. И скоро введут новые налоги, так как на парад были потрачены наши деньги, и казна чуть опустела", - считает amirbekov_marat.

"Кто служил в ВМФ, тот хорошо знает, какую грязь за собой оставляют корабли", - отметил

aliyar.900.

На сайтах Минобороны России и правительства Дагестана, по состоянию на 22.45 мск, нет информации о точном количестве зрителей, пришедших на парад. Комментариев от Минздрава Дагестана по поводу скопления людей на параде в Каспийске не поступало.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Как сообщалось, проведенная 20 июня репетиция парада Победы в Каспийске прошла на фоне критики в соцсетях. Пользователи Instagram сочли проведение парада Победы в Дагестане во время пандемии COVID-19 неуместным и предложили властям тратить деньги не на масштабные мероприятия, а на помощь тем, кто лишился дохода.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".