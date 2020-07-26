Парад ко Дню ВМФ России в Каспийске собрал тысячи зрителей

26 июля 2020, 21:09

В Каспийске прошел первый в истории военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России. За представлением наблюдали тысячи жителей и гостей города.

Парад состоялся сегодня, в нем приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих, более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, а также 14 единиц авиационной техники, указано в сообщении на сайте Южного военного округа.

В рамках парада экипажи кораблей "Махачкала", "Астрахань", "Волгодонск" и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морской бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин, указано в сообщении на сайте Южного военного округа.

Военно-спортивный праздник получил высокую оценку многочисленных зрителей, сообщил замкомандующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов.

По его словам, праздник получил высокую оценку многочисленных зрителей. "По реакции наших зрителей на трибунах, на набережной следует, что все у нас удалось", - цитирует его слова ТАСС.

В пабликах и группах, посвященных Дагестану, опубликовано фото и видео, на которых видно, что понаблюдать за морскими баталиями в Каспийске собрались тысячи человек. Большая часть зрителей находилась на набережной и непосредственно на берегу моря, другие разместились на трибунах.

На сайтах Минобороны России и правительства Дагестана по состоянию на 21.00 мск нет информации о точном количестве зрителей, пришедших на парад.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Дагестане и в других регионах юга России был отменен парад ко Дню Победы из-за пандемии коронавируса. Жители республики с пониманием отнеслись к таким мерам.