Азербайджанская активистка обвинена в диффамации

24 июля 2020, 13:47

Иск против члена муниципального совета села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района, активистки Вафи Наги в суд подали чиновник и работники сельского дома культуры. Они требуют привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Сама активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции".

Как писал "Кавказский узел", на муниципальных выборах 23 декабря 2019 года из нескольких активистов, критикующих власти, в муниципальный совет прошла только Вафа Наги, избранная в орган местного самоуправления села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района. Результаты муниципальных выборов в Азербайджане не отражают реальное и свободное волеизъявление граждан из-за многочисленных нарушений и несоблюдения международных стандартов, указал в своем отчете Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Иск в порядке частного уголовного обвинения против Вафи Наги подали глава муниципального совета села Хол Гарагашлы Алибала Салимов, художественный руководитель дома культуры Ильхам Гусейнов и работник дома культуры Анар Аббасов, рассказала Наги корреспонденту "Кавказского узла".

"На 22 июля в Нефтчалинском районном суде было запланировано подготовительное заседание по данному делу. Поскольку меня уведомили о суде только 21 июля, когда я была в Баку, я отправила в суд факс с просьбой перенести процесс. Заседание, как мне сказали 23 июля из суда по телефону, отложили на неопределенное время. В исковых заявлениях со ссылкой на мои посты в Facebook говорится, что я якобы нанесла ущерб деловой репутации истцов, унизила их достоинство. Поэтому они требуют привлечь меня по ст. 147.1 (клевета), 147.2 (клевета в совершении тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана", - сообщила активистка.

Она убеждена, что оснований для ее преследования нет. "Таким способом они хотят меня запугать, заставить замолчать. Кампания против меня началась после того, как я потребовала от главы муниципального совета отчета об использовании имущества муниципалитета, финансовых средств, подняла вопросы непрозрачности распределения земельных участков", - сказала Наги.

19 июня Вафа Наги вышла на одиночный пикет к зданию МВД в Баку, выступая против несправедливого распределения земель в азербайджанском селе. Сотрудники полиции задержали ее, не позволив провести акцию. Они увезли активистку из центра Баку и высадили из автомобиля возле станции метро "20 января".

Активистка отметила, что текст искового заявления еще не получила. "Вероятно, они использовали какие-то мои слова, высказывания в социальных сетях, интервью. Но я никого не оскорбляла. А мои заявления о коррупции основаны на жалобах местных жителей. Я и жители направили 60 жалоб в правоохранительные органы о фактах коррупции в муниципалитете", - заявила Наги.

В Нефтчалинском районном суде подтвердили информацию об иске против Наги, однако не представили никаких подробностей по нему. Истцы оказались недоступны для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".