Активисты насчитали 46 задержанных в связи с акцией в Баку

24 июля 2020, 11:02

46 активистов были задержаны во время и после митинга в поддержку армии в Баку 15 июля. 26-ти из них предъявлены уголовные обвинения, сказано в отчете новой правозащитной структуры "Линия защиты", созданной в Азербайджане 22 июля. Члены организации не исключили, что число задержанных может быть больше.

В Азербайджане создана новая правозащитная структура "Линия защиты". Она ставит целями мониторинг и документирование нарушений прав человека, юридическая помощь в судах, оказание психологической помощи жертвам, сбор пожертвований. Первым исследованием структуры стало составление отчета об арестованных в связи с акцией в поддержку армии 15 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое обернулось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана. Восьмерым предъявлены уголовные обвинения, семеро арестованы в административном порядке.

Группа азербайджанских активистов 22 июля объявила о создании новой правозащитной организации - "Линия защиты". Ее учредителями стали бывший следователь прокуратуры и политзаключенный Руфат Сафаров, юрист Рашид Гаджилы, бывший адвокат Алаиф Гасанов, активисты Зафар Ахмедов, Сайгын Рустамли, Заур Акпер и журналист Тезахан Мираламли. Сафаров избран исполнительным директором организации, говорится в сообщении "Линии защиты", поступившем "Кавказскому узлу".

Первым исследованием организации стал отчет о задержанных и арестованных в связи с акцией в Баку 15 июля. Отчет был обнародован 23 июля. В нем сказано, что по уголовным делам после акции арестованы 26 человек. Из них десять - члены партии Народного фронта Азербайджана, один - активист движения "За демократию и благоденствие", двое - сторонники движения "Мусульманское единство", один - бывший заместитель главы МВД Нахичеванской автономной республики (НАР), остальные не имеют принадлежности к каким-либо партиям или структурам.

Все они обвиняются по статьям об уничтожении или повреждении чужого имущества, организации или участии в действиях, повлекших нарушение общественного порядка, оказании сопротивления полиции (ст.186.2.1, ст.233 ст.315 УК Азербайджана). Активисты арестованы на три месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы, говорится в отчете "Линии защиты".

"Еще трое участников акции формально привлечены по ст. 139-1.1 (нарушение карантинного режима, повлекшее распространение болезни). Из них двое - члены ПНФА, а один - сын члена ПНФА Мамеда Ибрагима. Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы", - пояснил исполнительный директор "Линии защиты" Руфат Сафаров.

Кроме того, девять членов ПНФА были арестованы в административном порядке на сроки до 30 суток. Еще семеро были отпущены после задержания. Статус еще четверых задержанных, в том числе одного из лидеров ПНФА Фуада Гахраманлы остается неясным, сказал Сафаров.

В организации не исключают, что число арестованных может быть еще больше. "Возможно, арестованных больше. Среди них могут быть еще беспартийные. От организаций получать информацию проще. А тех, кто не состоит в каких-либо организациях, мы можем установить по информации от членов их семей и сообщений МВД. Однако правоохранительные органы скупо предоставляют сведения", - заявил Сафаров.

В отчете "Линии защиты" сказано, что задержания проводились с грубыми нарушениями закона. "Задержанных содержали в условиях, унижающих достоинство человека, пытали, оказывали психологическое давление. Их сутками содержали в отделениях, где нет спальных мест, лишали возможности связаться с близкими, не допускали к ним адвокатов", - говорится в документе.

"Линия защиты" создана "для защиты и поддержки прав человека в Азербайджане и обеспечения верховенства закона". Она будет работать над развитием гражданского общества и укрепления демократии в Азербайджане, в том числе посредством свободных и справедливых выборов, и намерена добиваться подотчетности и прозрачности правительства. Основные направления деятельности "Линии защиты" - мониторинг и документирование нарушений прав человека, юридическая помощь в судах, оказание психологической помощи жертвам политических преследований, сбор пожертвований для них, следует из манифеста организации.

Руфат Сафаров отметил, что "Линия защиты" будет готовить регулярные отчеты для общественности страны и международных организаций. "Кроме того, организация намерена поддерживать инициативы по законодательным и политическим реформам в области прав человека, способствовать повышению осведомленности общественности, публиковать ежедневные новости, реагировать на ситуацию с правами человека", - сказал он.

По словам Сафарова, "Линия защиты" открыта для сотрудничества и совместных проектов с другими правозащитными структурами, активистами, журналистами и блогерами.

"В Азербайджане немало правозащитных организаций. Но мы большое внимание будем уделять правовой экспертизе различных документов и решений, связанных с правами человека. В нашей организации - известные юристы Руфат Сафаров, Алаиф Гасанов и Рашид Гаджилы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из учредителей организации, журналист Тезахан Мираламли.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД и Генпрокуратуры Азербайджана относительно отчета об арестах активистов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".