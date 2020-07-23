Журналисты на акции протеста в Баку потребовали отставки главы Совета прессы

23 июля 2020, 08:26

Акция протеста журналистов у здания МВД в Баку была пресечена сотрудниками полиции, но ее участники перешли к зданию Совета прессы. Они потребовали устранения препятствий для своей работы и отставки главы Совета прессы Афлатуна Амашева.

Выступления активистов были приурочены к отмечаемому 22 июля в Азербайджане Дню национальной прессы.

МВД Азербайджана назвало акции "незаконными", а поведение их участников "действиями, не совместимыми со свободой прессы и выражения, цель которых - привлечь к себе общественное внимание", сообщило 22 июля со ссылкой на заявление ведомства издание Meydan.tv.

Сначала журналисты попробовали провести несанкционированную акцию протеста перед зданием МВД Азербайджана. Их попытка была пресечена сотрудниками полиции, после разъяснительной беседы участники акции покинули территорию у здания МВД и перешли к зданию Совета прессы.

Группе репортеров и видеоблогеров 22 июля удалось провести акцию протеста перед зданием Совета прессы Азербайджана, сообщило в тот же день издание Contact.az.

Участники акции держали в руках белые бумаги и скандировали: "Журналистика - не преступление", "Свободные медиа не могут быть заглушены!" и другие, также они потребовали отставки главы Совета прессы Азербайджана Афлатуна Амашева, информировало издание.

Совет прессы никогда не оказывал поддержку журналистам, подвергшимся давлению из-за профессиональной деятельности, заявили участники акции протеста. "Но самое главное в том, что когда Оперативный штаб при кабинете министров объявил жесткий карантин, Совет прессы не заступился за журналистов, которым не дали возможности свободно работать", - сказал один из протестующих.

Режим карантина, введенный из-за распространения COVID-19, действует в Азербайджане с 24 марта. С 21 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах на две недели был введен жесткий карантинный режим. 2 июля власти решили продлить его в этих и еще восьми населенных пунктах до 20 июля. 17 июля срок жесткого карантина в этих городах и районах увеличили до 5 августа, при этом особый карантинный режим в стране был продлен до 31 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Журналисты также потребовали справедливого распределения помощи, выделяемой для СМИ. Участники акции вручили пустые листы бумаги в качестве своего заявления представителю Совета прессы для передачи их главе Совета Афлатуну Амашеву.

Совет прессы занимается проблемами журналистов, но при этом, будучи общественной организацией, не участвует в распределении помощи для СМИ, заявил глава Совета прессы Афлатун Амашев агентству "Туран".

Говоря об арестованных журналистах, Амашев сказал, что Совет прессы изучает их дела, информировало агентство.

Один из активных участников акции был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в отделение полиции, но после разъяснительной беседы и предупреждения он был освобожден, сообщило 22 июля со ссылкой на МВД издание "Спутник. Азербайджан".