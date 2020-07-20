20 июля 2020, 10:14

Более 1200 жителей Абхазии покинули Грузию по гуманитарному коридору

За пять дней через временно открытую границу на КПП "Ингур" в Абхазию из Грузии вернулись 1269 человек.

"Кавказский узел" информировал, что с 26 по 31 мая власти Абхазии временно открывали границу, чтобы местные жители смогли вернуться домой после лечения в Грузии, тогда всех въезжающих в Абхазию помещали на двухнедельный карантин. С 22 по 24 июня вновь был открыт гуманитарный коридор для возвращения жителей Абхазии домой, при этом выехать в Грузию по этому коридору могли лишь сотрудники ИнгурГЭС и представители международных организаций. С 13 по 17 июля власти Абхазии решили открыть границу еще раз.

Власти Абхазии полностью закрыли абхазо-грузинскую границу по реке Ингур с 14 марта. 7 апреля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Абхазии, к 20 июля общее число инфицированных с начала пандемии составило 38 человек, скончался один. На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гуманитарный коридор для жителей Абхазии, которые временно находились в Грузии, на КПП "Ингур" был открыт с 13 по 17 июля, за это время границу пересекли 1269 человек, сообщил сегодня со ссылкой на начальника погранотряда Службы государственной безопасности Рустама Латипова "Спутник-Абхазия". По данным погранслужбы, 133 из них имели паспорт гражданина Абхазия, 813 - вид на жительство, со справкой "форма № 9" (справка о регистрации по месту жительства, - прим. "Кавказского узла") границу пересекли 148, 175 несовершеннолетних покинули Грузию по свидетельству о рождении - 175.

Ранее по гуманитарным коридорам, организованным в мае и июне Грузию покинули 1643 жителя Абхазии, сообщило издание.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Абхазские следователи завели уголовное дело против задержанных на границе с Грузией", "Запрет на массовые мероприятия снят в Абхазии", "Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Абхазии".

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