Учения связистов прошли в горах Южной Осетии

20 июля 2020, 07:24

Российские военные отработали навыки по организации связи в горах с командным пунктом при помощи беспилотных летательных аппаратов на полигоне «Дзарцеми».

Как писал "Кавказский узел", 17 июля министерство обороны Российской Федерации начало внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также ряда отдельных соединений. Планируется, что проверка, целью которой является оценка способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, продлится до 21 июля.

Военнослужащие базы Южного военного округа в Южной Осетии были подняты по сигналу «тревога» и совершили марш в район проведения учений. На горном полигоне связисты отработали навыки по инженерному оборудованию района обороны, замаскировали подвижной пункт управления, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

Для установления связи между командными пунктами подразделений и пунктом управления связисты запустили ретрансляторы, применив комплекс беспилотных летательных аппаратов. Они также организовали связь между подразделениями военной базы с помощью кабельных линий, сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июля более 3,5 тысячи российских и южноосетинских солдат приняли участие в совместных учениях в Южной Осетии.