Учения связистов прошли в горах Южной Осетии. Фото пресс-службы МО https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12302939@egNews

20 июля 2020, 07:24

Учения связистов прошли в горах Южной Осетии

Российские военные отработали навыки по организации связи в горах с командным пунктом при помощи беспилотных летательных аппаратов на полигоне «Дзарцеми».

Как писал "Кавказский узел", 17 июля министерство обороны Российской Федерации начало внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также ряда отдельных соединений. Планируется, что проверка, целью которой является оценка способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, продлится до 21 июля.

Военнослужащие базы Южного военного округа в Южной Осетии были подняты по сигналу «тревога» и совершили марш в район проведения учений. На горном полигоне связисты отработали навыки по инженерному оборудованию района обороны, замаскировали подвижной пункт управления, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

Для установления связи между командными пунктами подразделений и пунктом управления связисты запустили ретрансляторы, применив комплекс беспилотных летательных аппаратов. Они также организовали связь между подразделениями военной базы с помощью кабельных линий, сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июля более 3,5 тысячи российских и южноосетинских солдат приняли участие в совместных учениях в Южной Осетии.

Примечание:

"Учения войск радиационной и биологической защиты начались на Северном Кавказе", "1800 российских мотострелков задействованы в учениях на Кавказе", "Учения 1300 военных инженеров прошли на Северном Кавказе и Южной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 июля 2020, 10:14

20 июля 2020, 09:21

20 июля 2020, 08:31

20 июля 2020, 06:29

20 июля 2020, 05:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи