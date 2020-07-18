18 июля 2020, 09:26

В Южном военном округе началась проверка боеготовности

Морские пехотинцы Каспийской военной флотилии в ходе марша на полигон Аданак в Дагестане отработали действия подразделений при налете авиации и беспилотников. Проверка боеготовности в Южном военном округе продлится до 21 июля, ее цель - оценка способности армии обеспечить безопасность на юго-западе России.

В рамках внезапной проверки боеготовности артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции. В учениях задействованы установки БМ-21 "Град", гаубицы Д-30 и модернизированные минометные комплексы 2С12А "Сани", сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

В ходе движения колонны к полигону морские пехотинцы отработали действия при налете авиации и беспилотников и при применении противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления. Ранее береговые и морские силы Каспийской военной флотилии были подняты по сигналу тревоги в рамках проверки боеготовности.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, а также  отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится с 17 июля. Цель проверки - оценка способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, "где сохраняются серьезные угрозы террористического характера",  и подготовка к стратегическим учениям "Кавказ-2020", сообщила 17 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Проверка продлится до 21 июля, в ней будут задействованы более 149 тысяч военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей. В ходе проверки предусмотрено проведение 56 учений на 35 полигонах и учебных полях, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей, отмечается в сообщении на сайте ведомства. 

Примечание:

"Учения десантников прошли в горах Южной Осетии", "Более двух тысяч военных из России провели учения в Абхазии", "Учения российских военных начались в Абхазии".

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