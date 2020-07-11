Мэр Буйнакска убеждает горожан подождать нормализации ситуации с водоснабжением. 11 июля 2020 года. Фото со страницы мэрии Буйнакска в Instagram, https://www.instagram.com/p/CCfzgtJAEjv/

11 июля 2020, 13:33

Жители Буйнакска провели митинг из-за проблем с водой

Около сотни протестующих собрались сегодня у здания администрации Буйнакска. Ситуация с водоснабжением улучшится через день-два, заверил глава города.

Как писал "Кавказский узел", мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев признал тяжелой ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Митинг в Буйнакске 11 июля 2020 года. Фото со страницы мэрии Буйнакска в Instagram, https://www.instagram.com/p/CCfzgtJAEjv/На сегодняшний митинг в Буйнакске собрались десятки человек, сообщила участница акции Асият Темирова. "Невозможно, когда неделями нет воды. Сами подумайте, в разгар жары. Такое унижение для населения", – посетовала Темирова.

По ее словам, на протяжении 40 лет воду в Буйнакске дают по графику - лишь два часа в утреннее время, а в некоторые районы города два раза в день, информировало дагестанское издание "Черновик".

По данным администрации Буйнакска, в митинге приняли участие около сотни местных жителей. "На некоторых участках города вода не подается уже на протяжении месяца, в других районах горожане не получают живительную влагу неделями", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице мэрии в Instagram.

Глава города Исламудин Нургудаев попросил митингующих потерпеть. "Буквально на днях мы ликвидировали крупную аварию на водоводе Чиркей-Буйнакск. В связи с аномальной жарой мы не можем рассчитывать но воду, которая поступает из Манасаула и Эрпели. Все эти причины отрицательно сказались на ситуации с водообеспечением. Но есть и положительные сдвиги. Наконец-то выполняется договор о доставке питьевой воды в город из Чиркея. Вчера и сегодня вода начала поступать в наш резервуар. Так что в ближайшие дни положение должно измениться в лучшую сторону, нужно потерпеть сутки-две", - сказал мэр.

Руководство администрации пообещало и дальше подвозить воду к домам, причем не только имеющимися водовозами, но и с помощью частных спецмашин. Ежегодно по городу с 8 часов утра до полуночи курсируют 25 водовозов. В первую очередь вода доставляется многодетным семьям и семьям, в которых имеются инвалиды, люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры.

После дождей в горах стала более полноводной местная река Апке-озень, и горожане в верхних районах города получили возможность пополнить свои емкости, отмечается в публикации.

Скриншот комментария к публикации о митинге в Буйнакске 11 июля 2020 года, https://www.instagram.com/p/CCfzgtJAEjv/Пользователь 1200_ss пожаловался на то, что воду ему не подвозили. "Третьи сутки не можем заказать воду. А кому это вы отвозите?" - спросил он. Сообщение местных властей удивило пользователя mehtievat2. "Про аварии не было и[нформации]", - написала она.

Пользователь tagir4.4.4 раскритиковал малочисленность протестующих. "Это все, кому нужна вода? <...> этот город никому не нужен, и не жалуйтесь, что вам будет хуже", - заявил комментатор.

За час, к 13.33 мск 11 июля, эта публикация собрала 153 "лайка" и 15 комментариев. У страницы администрации Буйнакска 29,3 тысячи подписчиков.

Примечание:

"Глава села Харахи ушел в отставку на фоне кризиса с водой", "Пользователи соцсетей раскритиковали власти из-за очередного загрязнения реки Баксан", "Жители Дугулубгея выступили против садов близ своих домов".

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