Мэрия Буйнакска отчиталась о борьбе с незаконными врезками в водовод

09 июля 2020, 07:46

Более 100 незаконных врезок в водовод срезаны в ходе рейдов, которые организовали власти Буйнакска, однако проблема с недостаточным водоснабжением города сохраняется, сообщили в мэрии. Горожане подтвердили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Как писал "Кавказский узел", мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал тяжелой ситуацию с обеспечением города водой, заявив об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел.

В ходе проведенных рейдов по устранению незаконных врезок в трубопровод срезаны 100 таких врезок, что позволило увеличить объем поставляемой в город воды, сообщил 8 июля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Буйнакска.

"Рейды проведены, более ста врезок устранены. Мы успели это сделать за один день", - отметил он, добавив, что люди, незаконно подключившиеся к водоводу, установлены. По его словам, написано заявление в прокуратуру, и надзорное ведомство должно дать правовую оценку по каждому отдельному случаю.

Люди с помощью этих незаконных врезок решают проблему с поливом огородов и дачных участков, рассказал представитель мэрии. По его словам, после устранения незаконных врезок поступающий объем воды увеличился до 750 кубометров, но постепенно объем воды уменьшился. Даже при устранении врезок объем подаваемой в город воды не покрывает все нужды населения, и определенные районы города остаются без водоснабжения.

По словам сотрудника мэрии, проблема с водоснабжением усугубляется также снижением уровня воды в Чиркейском водохранилище, откуда производится забор воды для обеспечения основной части города. В настоящее время планируется реализация масштабного проекта по замене водопровода за пределами города. Проект будет осуществлен за счет федерального бюджета в рамках программы "Чистая вода". Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей.

"Проектно-сметную документацию уже сделали. Находится на стадии госэкспертизы. Как только госэкспертиза даст добро, начнется строительство", - сообщил чиновник, добавив, что ориентировочно это будет в сентябре 2020 года.

По словам представителя мэрии, протяженность водопроводной магистрали, которую планируется заменить, составляет 35 километров. Также дополнительно выделены финансовые средства на замену наиболее аварийных участков внутригородского водопровода. На данный момент город обеспечивается водой посредством трех источников - Чиркейского водохранилища, реки Апке-озень и трех артезианских скважин. Самый стабильно работающий источник - три артезианские скважины, которые обеспечивают водой "Микрорайон" Буйнакска. Та часть города, которая обеспечивается водой из Чиркейского водохранилища, наиболее испытывает дефицит воды, так как уровень воды в водоеме упал из-за аномальной жары.

Жители Буйнакска рассказали, как выживают в условиях нехватки воды

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Буйнакска подтвердили, что в городе имеются проблемы с водой, в особенности в летнее время.

Азамат проживает в многоквартирном доме на улице Лермонтова в "Микрорайоне", и перебои с водой там случаются, но не так, как в районах, которые обеспечиваются водой из Чиркейского водохранилища.

В Буйнакске никогда не было постоянного водоснабжения, заявил Магомед, который также проживает в "Микрорайоне". "В Буйнакске вода всегда подавалась или два раза в день, или один раз в день", - рассказал мужчина.

Он проживает в частном доме. По словам Магомеда, жители частного сектора устанавливают дома емкости для хранения воды, у него тоже есть такая на две тонны. Этого запаса воды семье хватает на 5-7 дней при условии экономного использования.

При этом Магомед отметил, что борьба мэрии с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Нехватка воды ощущается и в дачном поселке Буйнакска, отметил проживающий там Джабраил. По его словам, жителям дач приходится заказывать водовозы за свой счет и заполнять емкости для воды. Джабраил подсчитал, что за день его большая семья расходует около 500 литров воды, если будет экономить. Он также отметил, что за летний сезон у него уходит порядка 15 тысяч рублей на покупку воды.

Проживающий на улице Пирогова Ислам пожаловался, что не смог купить воду, так как водовозы перегружены из-за большого количества заказов. Однако, по его словам, после двухдневного отсутствия у него дома пошла вода, которой он заполнил установленную емкость. При этом он затруднился сказать, что после проведенных мэрией рейдов ситуация с водой улучшилась.