Люди в роще Хетага. Кадр видео телекомпании "Осетия-Ирыстон" https://www.youtube.com/watch?v=9npjYd1eJWw&feature=emb_title

05 июля 2020, 16:26

День Хетага в Северной Осетии празднуют без массового застолья

Национальный праздник День Хетага проходит сегодня в Северной Осетии без общего застолья и праздничной программы из-за пандемии коронавируса, но возможность помолиться в роще Хетага жителям предоставлена.

Как писал "Кавказский узел", жители Северной и Южной Осетии празднуют День Хетага каждый год в первое воскресенье июля в роще Хетага, которая находится Алагирском районе.

В основе Дня Хетага лежит древнее предание, согласно которому Хетаг против воли своих родственников одним из первых в Осетии принял христианство. Преследуемый разгневанными близкими, обессилевший, он обратился к небесам с просьбой о помощи, и тогда от леса, покрывающего склоны близлежащих гор, отделилась роща и укрыла беглеца. С тех пор это место считается дзуаром (святилищем), оно расположено в Алагирском районе Северной Осетии и называется рощей Хетага.

Празднование Дня Хетага в Северной Осетии проходит сегодня в роще Хетага с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщил депутат республиканского парламента, председатель совета святилищ Зелимхан Ватаев.

"Здесь все проходит культурно. Народ услышал просьбы о соблюдении мер предосторожности. Люди прибывают, молятся и сразу уезжают обратно", - сказал он.

По словам депутата, в роще Хетага приготовили для посетителей около 4000 масок и 500 емкостей с антисептиком. "Все это раздается бесплатно. Дистанцию тоже соблюдают", - цитирует Ватаева "15-й регион".

В Северной Осетии за сутки зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом, и общее число зараженных с начала пандемии достигло 4114. Из них 3576 выздоровели, 67 умерли. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России.

Из-за угрозы распространения коронавируса празднование проходит в сокращенном формате: возможность помолиться в роще Хетага есть, но общее застолье и праздничную программу в этом году отменили, сообщает на своем сайте телекомпания "Осетия-Ирыстон".

Ранее председатель координационного совета "Высший совет осетин" Руслан Кучиев призвал жителей Северной Осетии отказаться от многолюдного празднования Дня Хетага, сообщил 29 июня "Sputnik Осетия".

"Служители святилища будут оказывать помощь в вознесении молитвы тем, кто желает, чтобы именно старшие вознесли молитву. В создавшихся условиях безопасность и здоровье людей должны быть превыше всего", - привело слова Кучиева издание.

О динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Напомним, ранее знатоки фольклора призвали сохранить преемственность осетинских праздников. Опрошенные "Кавказским узлом" осетинские ученые отметили, что молодежи не следует нарушать нормы обрядового поведения, пытаясь выдумать что-то новое.

На "Кавказском узле" размещены справочные материалы "Легенда о Хетаге", "Осетинская мифология" и "Верования осетин".

Примечание:

"Жители Владикавказа отмечают 230-летие города", "Мемориал" продлил программу по гармонизации межэтнических отношений в Северной Осетии", "Даргавская долина" и село Дзивгис вошли в программу финансирования этнотуризма в Северной Осетии".

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