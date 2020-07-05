Дагестан вернул лидерство по приросту смертей от COVID-19 в СКФО

05 июля 2020, 12:14

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы три смерти от коронавируса, две из них в Дагестане и еще одна в Ставропольском крае. Коронавирус подтвержден у 277 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня Ставропольский край и Дагестан разделили лидерство по числу смертей от коронавируса в СКФО. За сутки с третьего на четвертое июля в обоих регионах умерли по три пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО умерли три пациента с коронавирусом. Из них двое в Дагестане и один на Ставрополье указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 725. По этому показателю лидирует Дагестан – 391, на втором месте Ставрополье – 103, на третьем Ингушетия – 69. Далее идут Северная Осетия – 67, Кабардино-Балкария – 56, Чечня – 24 и Карачаево-Черкесия – 15, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки больше всего новых заражений зафиксировано на Ставрополье – 82, на втором месте Дагестан – 52, на третьем Кабардино-Балкария – 47. Затем следуют Карачаево-Черкесия – 43, Северная Осетия – 22, Ингушетия – 16 и Чечня – 15. Общее число суточного прироста новых больных в СКФО составило 277, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число заражений в округе достигло 31 809. Лидером по этому показателю является Дагестан – 8132, на втором месте Ставрополье – 5569, на третьем Кабардино-Балкария – 5251. Далее идут Северная Осетия – 4114, Карачаево-Черкесия – 3817, Ингушетия – 3154 и Чечня – 1772, сообщается на сайте.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

Дагестан также является лидером по числу излечившихся от коронавируса – 6124. На втором месте Кабардино-Балкария – 4061, на третьем Ставрополье – 3659. Затем идут Северная Осетия – 3576, Ингушетия – 2494, Карачаево-Черкесия – 1853 и Чечня – 1212. Всего в округе от COVID-19 вылечились 22 979 пациентов, следует из данных Роспотребнадзора.

При этом, больше всего активных больных в Карачаево-Черкесии – 1949, на втором месте Ставрополье – 1807, на третьем Дагестан – 1617. Затем следуют Кабардино-Балкария – 1134, Ингушетия – 591, Чечня – 536 и Северная Осетия – 471. Всего в СКФО на 10.35 мск 5 июня коронавирусом болели 8105 пациентов, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".