Мечети Махачкалы возобновили пятничные богослужения

04 июля 2020, 03:17

В ряде мечетей Махзачкалы впервые за несколько месяцев прошли пятничные молитвы. Многие из опрошенных "Кавказским узлом" верующих признались, что приходят молиться рядом с мечетью, но не рискуют проходииь внутрь здания на массовую молитву.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил уголовной ответственностью организаторам коллективных молитв в мечетях. На совещании 18 мая он признал, что властям не сразу удалось убедить местных мусульман. Катастрофическая ситуация с коронавирусом в Дагестане возникла не потому, что в начале периода самоизоляции часть мусульман продолжала посещать мечети, а потому, что власти не приняли достаточных мер по ограничению перемещения людей, заявила 20 мая супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Комментаторы этого заявления назвали виновниками сложившейся ситуации как чиновников, так и местных жителей.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В махачкалинской мечети «Ихлас» возобновились пятничные молитвы, рассказал 3 июля корреспонденту "Кавказского узла" имам мечети Рахмудин Бадрудинов. Молитвы проводятся с соблюдением всех противоэпемдимиологических требований. В корпус мечети допускаются люди в медицинских масках и перчатках, прихожане заходят в молитвенный зал черед один вход, где каждый подвергается процедуре термометрии. Волонтер, находящийся при входе, раздает маски.

«Вход только через одну дверь, проверка температуры. Внутри мечети люди соблюдают полутораметровую дистанцию. Таким образом мы заполняем первый и второй этаж», - рассказал имам. После заполнения мечети прихожанами с учетом соблюдения полутораметровой дистанции доступ закрывается, а верующие, которые пришли позже, могут помолиться на улице, указал Бадрудинов. Время проведения пятничной молитвы сводится к минимуму для исключения возможности распространения коронавируса.

Представитель махачкалинской мечети "Тангим" Магомед Магомедов в пятницу 3 июля рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мечеть возобновила проведение коллективных и пятничных молитв. При этом он призывает прихожан к использованию масок и других средств индивидуальной защиты. Магомедов отметил, что пятничная молитва в мечети проводится впервые после долгого перерыва, а коллективные молитвы в мечети начали проводить еще до пятничной молитвы. Официального объявления о возобновлении деятельности мечети не было, сообщил Магомедов. При этом количество прихожан на пятничной молитве было обычным для таких коллективных намазов. Со слов Магомедова, руководство мечети приняло решение о возобновлении деятельности после анализа ситуации с коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике и после фиксации его значительного спада, сообщил Магомедов.

29 мая Духовное управление мусульман России предложило возобновить коллективные молитвы в мечетях, прекращенные из-за коронавируса. Муфтияты Чечни и Ингушетии решили открыть мечети с 12 июня, но духовенство Кабардино-Балкарии решило не делать этого до улучшения эпидемиологической ситуации. В ДУМ Кабардино-Балкарии объяснили это сложностью дезинфекции мечетей и соблюдения предписанных Роспотребнадзором норм. С просьбой отложить открытие мечетей выступил и главный санитарный врач республики. Соблюдение санитарных норм в открывающихся мечетях зависит от социальной ответственности верующих, указали исламоведы Леонид Сюкияйнен и Дмитрий Микульский

Многие верующие в Махачкале опасаются возмоджности заразиться

Житель Махачкалы Адам считает, что несмотря на снижение темпов распространения инфекции, риск заражения все же сохраняется. Мужчина решил не посещать мечеть и не совершать коллективную пятничную молитву, ограничившись совершением обеденной молитвы.

«Я считаю, что еще рано посещать пятничные молитвы, потому, что на рузман собираются очень много людей, которые ездят по регионам разным, ездят за границу. У нас пик прошел, но, я считаю, что там могут быть люди, побывавшие в той местности, где не прошел пик заболевания»,- отметил верующий.

Опрошенные "Кавказским узлом" ученые разъяснили эпидемиологическую опасность мусульманских, а также православных богослужений в условиях эпидемии. По словам профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек собралось на молитву, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - отметил он.

Махачкалинец Марат не пошел в мечеть для совершения пятничной молитвы. Со слов верующего, он ждал официального разрешения со стороны компетентных органов на функционирование мечетей. Однако Марат узнал, что в Джума-мечети Махачкалы проводили пятничную молитву без официального объявления об этом. «Мне кажется, что все-таки, надо было пойти. Везде проводили», - отметил верующий. По его мнению, руководство мечетей должно официально объявить о функционировании в прежнем режиме, или же запретить проведение коллективных молитв вовсе, которые на данный момент проводятся неофициально.

Житель Махачкалы Ахмед совершил пятничную молитву в мечети "Ихлас". Со слов прихожанина, во избежание дополнительных рисков заражения он совершил намаз не в корпусе мечети, а во дворе. «Совершал намаз на свежем воздухе. Не заходил внутрь из-за эпидимиологической ситуации», - рассказал он. Тем не менее, во дворе мечети верующие пренебрегали нормами социального дистанцирования, а также не все совершали намаз в масках, рассказал верующий. «Люди стояли достаточно плотно друг к другу», - пояснил Ахмед.

Махачкалинец Салим также совершил намаз во дворе мечети «Ихлас». «Каждый решал, соблюдать социальную дистанцию или нет», - сообщил верующий. Житель Махачкалы считает возможным возобновление совершение намазов с соблюдением противоэпедимиологических норм, рекомендованных Роспотребнадзором.

По данным на 1.43 мск 4 июля на сайте Духовного управления мусульман нет официального объявления об открытии мечетей.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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