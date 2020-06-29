"Открытые медиа": Кадыров несколько лет не декларировал московскую квартиру

29 июня 2020, 22:28

В собственности главы Чечни восемь лет находилась московская квартира, которую он не указывал в своих декларациях, сообщили "Открытые медиа". Квартира семьи Кадыровых упоминалась в ходе судебного процесса по делу об убийстве Бориса Немцова.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова.

Семья главы Чечни владеет квартирой в Москве, доля в собственности которой до 2010 года принадлежала Рамзану Кадырову, говорится в материале издания "Открытые медиа". По данным издания, кадастровая стоимость этой квартиры Кадыровых оценивается в 28 миллионов рублей, рыночная – от 42 миллионов рублей.

Квартиру площадью 153,6 квадратных метра на улице Веерная, 30 корпус 2 в июне 2000 года, согласно данным Росреестра, получил Ахмат Кадыров. Дом был построен для сотрудников Управделами президента, а квартиры в нем получали генералы, политики и госслужащие, уточняет издание.

В январе 2002 года собственниками московского жилья Ахмата Кадырова стали также его жена, две его дочери, а также Рамзан Кадыров со своей семьей. После смерти Ахмата Кадырова в 2004 году квартира перешла в собственность его семье, а в 2010 году единственным собственником московской квартиры стала мать Рамзана Кадырова Аймани, говорится в материале издания "Семья Кадыровых получила квартиру от управделами президента. Глава Чечни не указывал её в декларации".

Рамзан Кадыров в своих декларациях до 2010 года не включал московскую квартиру. В 2008 году глава Чечни указал только безвозмездное пользование квартирой площадью 36 квадратных метров, в 2009 году у его супруги в декларацию была включена квартира площадью 209,8 квадратных метра, в 2010 году данные не изменились, говорится на сайте базы деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц "Декларатор.орг".

О том, что семья Кадыровых владела квартирой на улице Веерной, 30 сообщал адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров во время одного из судебных заседаний. "На Веерной, 30 до сих пор имеет квартиру семейство Кадыровых", - процитировала Прохорова "Новая газета" 24 ноября 2016 года. Название этой улицы упоминалось в связи с тем, что в квартире в доме на Веерной улице в Москве жил чеченский офицер батальона "Север" Руслан Геремеев, объявленный в розыск в связи с убийством Немцова.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 20 лет. В деле об убийстве Немцова фигурирует не только Руслан Геремеев, но и его водитель Руслан Мухудинов и убитый при задержании Беслан Шаванов. Следствие считает Руслана Мухудинова заказчиком убийства, однако, по мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Чеченский след в убийстве Немцова".

Дом на Веерной, 30, корпус 2 известен тем, что в октябре 2002 года перед захватом "Норд-Оста" в нём останавливался руководитель террористической группы Мовсар Бараев, сообщила газета "Спецназ России" 30 сентября 2017 года. Напомним, что теракт, также упоминаемый просто как "Норд-Ост", произошел 23-26 октября 2002 года в Москве. Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила в заложники 916 человек. В обмен на их жизни террористы требовали немедленного прекращения боевых действий в Чечне и вывода с территории республики федеральных войск. Требования боевиков удовлетворены не были. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению, во время которой погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 пострадали. В ходе операции убиты 40 боевиков, говорится в материале "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)", подготовленном "Кавказским узлом".