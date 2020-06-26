Правозащитнику Огтаю Гюльалыеву сделана четвертая нейрохирургическая операция

26 июня 2020, 14:05

Четвертая нейрохирургическая операция азербайджанскому правозащитнику Огтаю Гюльалыеву в стамбульской клинике прошла успешно, однако он еще не вышел из комы, сообщила его супруга Фируза Гюльалыева.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля. Правозащитник впал в кому, в этом состоянии его перевезли в стамбульскую клинику. Следствие пришло к выводу о том, что ДТП не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии. 6 января супруга правозащитника сообщила, что он начал воспринимать происходящее вокруг. 10 января активисту сделали третью операцию, после этого его состояние существенно улучшилось.

Четвертая операция Гюльалыеву была сделана 25 июня в стамбульской клинике "Американский госпиталь".

"Операция длилась около четырех часов. После операции Огтай был подключен к аппарату искусственного дыхания. Спустя два часа он стал самостоятельно дышать. Сейчас его состояние нормальное, осложнений нет, он возвращается в предоперационное состояние. Огтая уже перевели из реанимации в палату", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

Вместе с тем, по ее словам, Гюльалыев полностью еще не вышел из комы.

"Несмотря на рефлекторные реакции, реагирование на свет, на звуки, к Огтаю еще не вернулось сознание. Врачи говорят, что после нынешней операции шансы на выздоровление повышаются, и он все-таки выйдет из комы. Однако они сроков не называют", - заявила супруга активиста.

По ее словам, финансирование лечения продолжается Фондом Гейдара Алиева.

"Отцу сделали уже четвертую операцию. Надеемся, что наконец после нее он ускоренно пойдет на поправку. Благодарны всем, кто поддерживает нас, интересуется состоянием отца, желает его выздоровления. К сожалению, прошло уже восемь месяцев после ДТП, однако те, кто довел отца до такого состояния, не наказаны - ни водитель, ни бакинские врачи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын правозащитника Тебриз Гюльалыев.

Адвокат семьи Гюльалыева Фуад Агаев также указал на затягивание следствия. По его словам, он и еще два человека, представляющие интересы его подзащитного, еще в декабре 2019 года ознакомились в следственном отделе с материалами дела о ДТП, в том числе с видеозаписью инцидента.

"Тогда же мы довели до сведения следователя, что для обеспечения всестороннего, объективного и непредвзятого предварительного расследования необходимо запросить ряд доказательств, исследовать их и приобщить к делу. Обоснованное ходатайство об этом я представил 17 декабря (2019 года). В связи с тем, что меня длительное время не информировали по этому ходатайству, в марте я направил жалобу в Насиминскую районную прокуратуру. Несмотря на истечение уже более трех месяцев, никакого ответа я не получил", - сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Агаева, из-за отсутствия ответа из районной прокуратуры, в начале июня он обратился с жалобой в генеральную прокуратуру. Однако, отметил он, ответа до сих пор не получил. Адвокат не стал уточнять, какие доказательства запрашивал у следственного органа, сославшись на то, что не может говорить о деталях до завершения следствия.

Получить комментарии в Генпрокуратуре Азербайджана не удалось.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили специально. "Платформа гражданской солидарности", объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".