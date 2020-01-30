Состояние Огтая Гюльалыева существенно улучшилось

30 января 2020, 21:48

Турецкие врачи позитивно оценивают динамику состояния азербайджанского правозащитника Огтая Гюлалыева, несмотря на то, что он по-прежнему в коме, рассказал директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля. Правозащитник впал в кому, в этом состоянии его перевезли в стамбульскую клинику. Следствие пришло к выводу о том, что ДТП не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии. 6 января супруга правозащитника сообщила, что он начал воспринимать происходящее вокруг. 10 января активисту сделали третью операцию после ДТП.

Мехман Алиев навестил Гюльалыева в стамбульской клинике 29 января. "Позитивная динамика в состоянии Огтая Гюльалыева налицо. После операции, сделанной 10 января, состояние Огтая с каждым днем улучшается", - рассказал сегодня Алиев корреспонденту "Кавказского узла" по возвращении в Баку.

По словам Алиева, он провел в палате Гюльалыева два часа. "Когда я вошел в палату, Огтай находился в сидячем положении, обставленный подушками. Его супруга Фируза ханум (форма почтительного обращения к женщине в Азербайджане), обращаясь к Огтаю, сказала "пришел Мехман", и он открыл глаза", - рассказал Алиев.

По его словам, на лице Гюльалыева было заметно проявление эмоций. "Я взял его руку и стал говорить с ним о разном - о ситуации в стране, в правозащитной среде и другом, словно мы беседовали. Временами я шутил. То есть, это как бы не монолог, а диалог. Когда я спрашивал: "Ты меня слышишь?", он закрывал и открывал глаза, двигал левой рукой", - продолжил Алиев.

Он отметил, что активист держал открытыми глаза почти два часа, "хотя, еще месяц назад мимолетное открытие глаза считалось достижением".

Алиев отметил, что пообщался с лечащим врачом Гюльалыева, доктором Мехди Сасани. "Как раз оперировавший Огтая врач доктор Сасани при мне пришел навестить его в окружении ассистентов. Врач был доволен динамикой улучшения состояния Огтая. Показательно, что он ущипнул Огтая, и тот резко отреагировал проявлением боли в лице. Доктор позвал Огтая. В ответ он открыл глаза", - рассказал он.

По его словам, доктор выразил удовлетворение ходом лечения. "Доктор был доволен ходом лечения и выразил надежду, что динамика выздоровления будет ускоряться", - добавил Алиев.

Супруга активиста Фируза Гюльалыева также отметила, что "в последние дни Огтаю стало заметно лучше". "У него уже давно температура не повышается. Он уже чувствует происходящее вокруг, сознание к нему возвращается", - считает она.

Фируза Гюльалыева также рассказала, что, когда пришел Мехман Алиев, ее супруг открыл глаза и реагировал, пока тот разговаривал с ним.

"Врачи говорят, это уже не рефлекторные реакции, а осознанные. Левая рука у него активнее реагирует на пожимания, чем правая. Позитивная динамика вселяет надежды на скорое полное пробуждение из комы", - сказала Гюльалыева корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что проблем с финансированием лечения нет и Фонд Гейдара Алиева выделяет средства на оплату медицинских расходов.

Азербайджанский врач, профессор Адиль Гейбулла, комментируя изменения в состоянии активиста, сказал, что "Огтай Гюльалыев постепенно выходит из состояния глубокой комы". "Кома имеет несколько форм. Сейчас он пребывает в коме более мягкой формы. Факторами, способствующими выздоровлению, являются собственные ресурсы организма, относительная молодость организма (47 лет), здоровый образ жизни, который вел активист", - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, позитивная динамика, наблюдающаяся в последнее время в состоянии правозащитника, дает основания полагать, что "активист выживет".

"Вопрос только в том, с какими потерями организм восстановится. Травма у него была тяжелая, и шансы на полное восстановление малы. Если не восстановятся в полной мере функции конечностей, адаптировать организм к нормальной жизнедеятельности будет несложно при современных средствах для людей с ограниченными возможностями. Главное, чтобы не было потерь в восстановлении умственных способностей", - сказал врач.

На его взгляд, полное пробуждение из комы прогнозировать сложно. "Это может занять и три месяца, шесть и больше. Все зависит от индивидуальных способностей организма. С точки зрения медицинских показаний, все необходимое делается", - сказал Гейбулла.

Адвокат Фуад Агаев, представляющий интересы семьи Огтая Гюльалыева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что следствие продолжается. "Активных следственных действий нет. Мы выдвинули ряд ходатайств - ожидает ответов от следствия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суть ходатайств адвокат не уточнил. "Пока не завершено предварительное следствие, не начался суд, комментарии с нашей стороны нецелесообразны. Посмотрим, к каким окончательным выводам придет следствие", - сказал Агаев.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили специально. Платформа гражданской солидарности, объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".