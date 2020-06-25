Активист "Мусульманского единства" арестован в Баку

25 июня 2020, 10:22

Член движения "Мусульманское единство" в Азербайджане Шамиль Гасанов арестован на три месяца по обвинению в незаконном хранении оружия. Члены его семьи и активисты считают, что Гасанова преследуют по надуманному обвинению.

Шамиль Гасанов был задержан 22 июня, после того, как вышел из дома. Вечером связь с ним прервалась, его телефон был отключен. На следующий день выяснилось, что его задержали силовики, рассказала его супруга Вюсаля Гасанова.

"Днем 23 июня к нам домой приехали порядка 15 сотрудников полиции на четырех машинах. Они привезли и моего мужа для проведения обыска. Естественно, ничего противозаконного у нас дома они не нашли. И забрали с собой несколько религиозных книг", - рассказала Гасанова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 24 июня Наримановский районный суд избрал в отношении Шамиля Гасанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Активист обвиняется по ст. 228.1 (незаконное хранение оружия). Эта статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок от одного года до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Супруга арестованного отметила, что не знает суть обвинения, поскольку семья не успела привлечь адвоката.

"Мой муж ни в чем невиновен... Он несколько лет назад перенес тяжелую операцию. В день он принимает четыре вида лекарств. Мы верующие люди - далеки от незаконных вещей. Так, если ему даже дадут оружие, он не сможет его в руках держать. Да откуда у него деньги на покупку оружия? Он живет на лекарствах, с трудом работал, чтобы прокормить своих малолетних детей", - заявила Гасанова.

Она опасается за здоровье и жизнь мужа. "Содержать человека с такой болезнью в закрытом пространстве - это обрекать его на смерть", - считает Вюсаля Гасанова.

Член Общественного комитета защиты прав арестованных исламистов, правозащитница Арзу Абдулла сомневается в достоверности обвинения Шамилю Гасанову.

"Арест Шамиля Гасанова показывает, что репрессии против "Мусульманского единства" не прекращаются. После спецоперации в Нардаране в ноябре 2015 года, когда были арестованы лидер организации Талех Багирзаде и другие руководящие деятели, к уголовной ответственности были привлечены более сотни членов и сторонников движения. Периодически кого-то арестовывают. Видимо, целью является запугать всех приверженцев движения, чтобы те не поддерживали осужденных лидеров. Достоверность обвинения Гасанову вызывает большие сомнения. С самого начала его права были нарушены. Ему не дали позвонить домой, сообщить о задержании. Во время обыска полиция привезла с собой понятых. Все это дает основания полагать, что Гасанова как и других членов движения, преследуют по надуманному обвинению", - считает Абдулла.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Абдулла указала, что в марте по обвинению в незаконном обороте оружия был арестован сторонник "Мусульманского единства", религиозный активист и поэт Эльвин Мурадов.

В пресс-службе МВД заявили, что не располагают информацией по делу Гасанова.

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