Калмыкия сравнялась с Ростовской областью по суточному приросту смертей от COVID-19

24 июня 2020, 19:55

Девять человек скончались за сутки от коронавируса в Южном федеральном округе, из них по три пришлись на Ростовскую область и Калмыкию, два - на Кубань, и один – на Астраханскую область. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в округе достигло 262, а число подтвержденных случаев инфицирования – 26 582.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область несколько дней лидировала в ЮФО по суточному приросту смертей от COVID-19 до 22 июня, когда власти сообщили о двух смертях от коронавируса в округе, зафиксированные в Краснодарском крае. 23 июня Ростовская область вернула лидерство по числу новых смертей от COVID-19 в ЮФО – в этот день на регион пришлись четыре из девяти зафиксированных в округе летальных случаев.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 23 по 24 июня в Южном федеральном округе умерли девять пациентов с COVID-19: по три человека в Ростовской области и Калмыкии, два - на Кубани, и один – в Астраханской области, следует из сегодняшних данных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора и публикуется раз в сутки утром.

Всего, согласно тем же данным, в ЮФО зафиксировано 262 случая смерти от COVID-19. Больше всего летальных исходов в Ростовской области – 97. На втором месте Краснодарский край, здесь с начала пандемии умерло 69 человек. В Волгоградской области 34 летальных случая, в Астраханской – 29, в Калмыкии – 21, в Адыгее – 12, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус.рф". При этом сегодня вечером главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что число умерших пациентов с коронавирусом в Калмыкии достигло 23.

Общее число инфицированных COVID-19 в округе выросло за сутки на 395 и достигло 26 582. По числу новых случаев заражения также лидирует Ростовская область (135 новых случаев). В Волгоградской области тесты на вирус подтвердились за сутки у 102 человек, в Краснодарском крае – у 63, в Адыгее – у 40, в Астраханской области – у 33, в Калмыкии – у 22.

Лидерство по общему числу заражений с начала пандемии также сохраняет Ростовская область, в регионе зафиксировано 8950 инфицированных. На втором месте Волгоградская область, где число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 5724. В Краснодарском крае 5624 инфицированных, в Астраханской области – 3275, в Адыгее – 1647, в Калмыкии – 1362, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

По числу активных больных наихудшая по ЮФО ситуация остается в Ростовской области. Там болеют коронавирусом 4202 пациента, выздоровел 4651 человек. В Волгоградской области 3078 больных коронавирусом, на Кубани – 1181, в Астраханской области – 1043, в Адыгее – 539, в Калмыкии - 345. Общее число активных больных коронавирусом в округе составляет 10 388.

При этом заболеваемость коронавирусом в Калмыкии выше, чем в других регионах ЮФО – там 502,33 случая на каждые 100 тысяч населения. В Адыгее этот показатель составляет 355,66, в Астраханской области – 325,62, в Волгоградской области – 229,78, в Ростовской области – 213,21. Лучше всего ситуация на Кубани – 99,09 случая заражения на 100 тысяч человек.

Самым населенным регионом ЮФО является Краснодарский край, здесь, по данным на 1 января 2020 года, живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, Волгоградской области – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте Росстата.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".