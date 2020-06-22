Новолакский район вошел в тройку лидеров по числу случаев COVID-19 в Дагестане

22 июня 2020, 18:43

Махачкала, Каспийск и Новолакский район составили на сегодняшний день тройку лидеров по числу случаев коронавируса в Дагестане. К 18 муниципалитетам, где с начала пандемии зафиксировано по 100 и больше случаев COVID-19, добавились Кизилюрт, Цумадинский и Сулейман-Стальский районы.

Как сообщал "Кавказский узел", к 10 июня лидерами по общему количеству заболевших коронавирусом среди муниципалитетов Дагестана были Махачкала с 2137 подтвержденными случаями заражения, Каспийск с 338 случаями и Кизляр с 200 случаями инфицирования. Доля Махачкалы в общем числе заражений в регионе с 5 по 10 июня выросла с 33,7% до 34,61%. Общее число муниципалитетов, где зафиксировано 100 и больше случаев COVID-19, увеличилось за эти дни на два и составило 18.

Дагестан занимает четвертое место в России по числу умерших от коронавируса (351 летальный исход на 22 июня) и восьмое - по числу случаев заражения (7267), следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 18 муниципалитетам, где зафиксировано по 100 и больше случаев COVID-19, за последние 12 дней добавились Кизилюрт, Цумадинский и Сулейман-Стальский районы.

Больше всего зараженных коронавирусом в Махачкале - к 22 июня здесь зафиксирован 2491 инфицированный, с 10 июня в городе выявлено 354 новых случая заражения, следует из данных дагестанского управления Роспотребнадзора. Махачкала по-прежнему занимает первое место по числу зарегистрированных случаев COVID-19 среди муниципалитетов республики, однако ее доля в общем числе заражений в республике незначительно снизилась – с 34,61% до 34,28%.

Второе место, как и 10 июня, занимает Каспийск, где на 22 июня выявлено 396 случаев заражения, на третьем месте находится Новолакский район с 218 подтвержденными случаями, указано на карте, размещенной на правительственном сайте "Мой Дагестан". За последние 12 дней в Каспийске было выявлено 58 новых случаев коронавируса, в Новолакском районе - 40.

По данным Дагстата, численность постоянного населения Махачкалы на начало 2020 года составляет 735,7 тысячи человек, а городского округа Каспийск - 124 тысячи. В Новолакском районе живут 35,8 тысячи человек.

Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Четвертое место по числу инфицированных коронавирусом занимает Кизляр (211 случаев заражения), который 12 дней назад находился на третьем месте по этому показателю. В Кизляре живут 52 тысячи человек. На пятом месте Кизилюртовский район со 187 инфицированными (здесь проживает 72,3 тысячи человек).

Еще в 16 муниципалитетах Дагестана насчитывается более сотни зараженных.

В Карабудахкентском районе на 86,4 тысячи человек приходится 180 случаев COVID-19, в Сергокалинском районе, где проживает 27,6 тысячи человек, 165 случаев. В Тарумовском районе зарегистрировано 163 инфицированных при численности населения 33,2 тысячи человек. 156 инфицированных - в Избербаше (в городе проживает 60,4 тысячи человек),

В Ногайском районе, где проживает 18,2 тысячи человек, 144 зараженных. В Кизлярском районе на 74,6 тысячи человек приходится 140 случаев коронавируса. В Дербенте с населением 125,8 тысячи человек выявлено 137 инфицированных, в Хунзахском районе с населением 32,8 тысячи человек подтверждено 136 случаев COVID-19.

В Хасавюрте (население города составляет 145,1 тысячи человек) 127 инфицированных, в Буйнакске с населением 65,5 тысячи - 126 случаев. В Кизилюрте, где проживает 37,75 тысячи человек, выявлено 119 инфицированных. В Хасавюртовском районе, население которого составляет 159,8 тысячи человек, подтверждено 116 заражений коронавирусом. В Сулейман-Стальском районе (численность населения - 55,56 тысячи человек) 107 выявленных случаев коронавируса

В Левашинском районе, где проживает 78,5 тысячи человек, 104 инфицированных. В Унцукульском районе, население которого составляет 31,6 тысячи человек, 103 выявленных случаев коронавируса. Столько же в Цумадинском районе, где проживает 26,02 тысячи человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".