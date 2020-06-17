Специалисты взялись решить проблему дефицита психологической помощи на Северном Кавказе

17 июня 2020, 16:36

Центр анализа и предотвращения конфликтов запустил обучающий проект для психологов и сотрудников некоммерческих организаций, помогающих жителям Северного Кавказа пережить психотравмы. Специалисты Центра указали на недостаточный уровень психологической помощи в регионе, жители которого пострадали от войн, терактов и системного нарушения прав человека.

Проект "Повышение эффективности НКО в оказании помощи жителям Северного Кавказа, пережившим психотравму" рассчитан на психологов, студентов и преподавателей психологии, людей связанных профессий, сотрудников некоммерческих организаций. Он открывается вебинаром по теме "Психологическая помощь при депрессии", который состоится 18 июня в 14.00 мск. Таких вебинаров будет четыре. Завершится проект в декабре. Партнером центра в реализации проекта является немецкая ассоциация психосоциальной помощи беженцам и жертвам насилия BafF.

Психологическая помощь жителям Северного Кавказа недостаточна

Разработке проекта предшествовало исследование состояния психологической помощи жителям Чечни, Дагестана и Ингушетии. Сотрудница Центра анализа и предотвращения конфликтов (CAPC) Наталья Нестеренко встречалась со специалистами, которые помогают людям, пережившим тяжелые психотравмы. Это исследование показало, что непреодоленная психотравма влияет не только на жизнь конкретных людей, но и на уровень напряженности в обществе в целом, указала корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра Екатерина Сокирянская.

"В рамках своей исследовательской и правозащитной работы я видела, насколько высок уровень травматизации среди жителей Северного Кавказа. В таких регионах, как Чечня, пережившая две войны, в Ингушетии - в связи с бежавшими от этой войны людьми, а также жертвами конфликта в Пригородном районе, - в Беслане после теракта. И этот фактор травматизации ярко проявлялся во всех наших исследованиях. Мы понимаем, что это влияет, в том числе, на социальную напряженность, конфликтность, проявление насилия. Естественно, это сказывается на количестве разводов. В целом, фактору психотравмы в исследовании обществ, переживших вооруженные, межэтнические конфликты, недостаточно уделяется внимания, он считается вторичным, связанным больше со здоровьем», - указала Сокирянская.

Исследование также показало, что на Северном Кавказе недостаточно молодых специалистов по оказанию социально-психологической помощи, отметила Екатерина Сокирянская.

"Во время войны в Чечне были психологи, которые работали с внутриперемещенными лицами. В Дагестане и в каждой республике остались специалисты, которые тогда начинали, а молодых, по нашему ощущению, нет, как нет и возможности обучиться, получить супервизию, что обязательно для практикующего психолога. Лучше обстоит дело с защитой прав женщин: есть сильные организации в Чечне. Что касается правозащитных организаций, то правозащитники объясняют, что за 20 лет работы никто практически к ним не обращается, и это разрушает жизни людей и их близких на долгие годы", - посетовала директор Центр анализа и предотвращения конфликтов.

Сокирянская рассчитывает, что новый проект перерастет в отдельное направление работы Центра. "Наш психолог, Наталья Нестеренко, уроженка Чечни. Она уехала оттуда во время войны, была и журналистом, и правозащитником. Сейчас она практикующий психолог, которая по зову души занимается этим. Мы попросили ее дать оценку состояния психологической помощи", - отметила Сокирянская.

Жители Северного Кавказа не доверяют психологам

Екатерина Сокирянская выделила две основных задачи Центра на данном этапе. "Первое - это возможность тренинговой, образовательной работы с сотрудниками НКО, которым нужны базовые навыки работы с людьми, пережившими травму. Второе: важно работать с преодолением стигмы. Людям стыдно обращаться к психологам, стыдно признаваться в наличии психологических проблем. У людей есть страхи, что это будет неконфиденциально, недостаточно профессионально. И нам кажется, надо работать с преодолением стереотипов, стигмы, заниматься популяризацией психологического здоровья, работать с самими психологами, доносить это не только до конкретных людей, но и до органов власти, объясняя, что важно обращать внимание на психологическое состояние населения", - заключила Сокирянская.

Войны, теракты, грубое нарушение прав людей на Северном Кавказе травмировали целые поколения, заявила корреспонденту "Кавказского узла" координатор проекта, психолог Наталья Нестеренко.

"Несмотря на то, что вооруженный конфликт на Северном Кавказе заметно стих, обстановка продолжает оставаться напряженной. Давние неразрешенные конфликты, войны в Чечне, теракты, преследование и другие грубые нарушения прав людей сказались на психологическом здоровье жителей Северного Кавказа. Сегодня можно говорить о психологических травмах целых поколений. Страдают семейные системы, члены которых хотя бы раз столкнулись с горем, утратой, насилием и другими травмирующими обстоятельствами. На Северном Кавказе потерпевшие от насилия могут обратиться в правозащитные НКО, но эмоциональное, психологическое здоровье остается без внимания. Потерпевшим приходится оставаться один на один со своими психологическими проблемами, справляться самостоятельно со страхами, тревогами, паническими атаками и многими другими последствиями психотравмы", - рассказала Нестеренко.

Она отметила, что в регионе практически не ведется работа с подобными состояниями людей, а это сказывается на состоянии общества в целом. "Исцелением психотравм никто не занимается. Исследование возможностей оказания психологической помощи на Северном Кавказе подтвердило, что жителям необходима эта помощь, они в ней нуждаются, но не всегда могут ее получить. Психологи, которых мы опрашивали, подтверждали это", - сообщила Наталья Нестеренко.

Проблема не только в нехватке специалистов, но и в недоверии к ним, подчеркнула Нестеренко. "Сложно доверять в условиях репрессий, люди боятся огласки и последствий. Есть настороженность, особенно в сельской местности. Люди чаще обращаются тогда, когда начинает болеть тело, а не душа. Пока психологическая помощь не стала нормой в республиках. Низкий спрос можно отметить в Чеченской Республике по причинам, о которых я сказала. В Дагестане запрос выше - можно говорить о том, что психологическая помощь пользуется спросом в городах", - рассказала Наталья Нестеренко.

По ее словам, особой кавказской депрессии нет, жители Северного Кавказа страдают от потери смысла жизни, вынуждены бороться с чувством вины и одиночества. "Исследование Центра анализа и предотвращения конфликтов показало, что женщины и дети, потерявшие в войне мужей и отцов, страдают или страдали первое время от потери смысла продолжать жить дальше, они неспособны были получать удовольствие от жизни, пытались бороться с чувством вины и одиночеством, преодолевать упадок сил. Очень сложно принять потерю, утрату не только дорогого, любимого человека, но и привычного уклада жизни. У некоторых депрессия приняла затяжной характер. Некоторые женщины сетовали, что если бы знали о психологах в регионе раньше, смогли бы вовремя получить помощь", - отметила Нестеренко.

Для жителей Северного Кавказа особо актуальны внешние травмирующие обстоятельства

В предстоящем семинаре проекта смогут принять участие сто человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Ассоциации понимающей психотерапии, супервизор Московской службы психологической помощи, супервизор фонда помощи хосписам "Вера" Владимир Михайлов.

"Надеемся, столько их и будет - сейчас это востребованная тема. Депрессия - одно из самых распространенных заболеваний в мире. Процент депрессий растет, как мы слышим по откликам. Сегодня востребовано умение общаться с человеком, находящимся в депрессии, поддерживать его и оказывать психологическую помощь, уметь различать, что является депрессией - когда нужна помощь психолога, а когда психиатра. Любой кризис, экономический, личный – это всегда нагрузка на психику, эмоциональную сферу, если есть какие-то слабости, некоторые предрасположенности, симптомы, сниженный уровень настроения. Сейчас люди не могут получить поддержку, к которой привыкли - например, пожилые. Закрыты регионы, нет возможности посещать близких, больных", - рассказал Михайлов.

По его мнению, спецификой Северного Кавказа является высокая доля психических расстройств, связанных с внешними факторами. "Можно предположить, что здесь будет меньше распространенность эндогенной депрессии, которая имеет причины сугубо внутренние, физиологические. А распространенность типов депрессий, связанных с травмирующими событиями - психогенными депрессиями, здесь будет выше, чем в популяции", - отметил эксперт.

Существует множество стереотипов о работе с депрессивными состояниями человека, указала член-соучредитель Ассоциации понимающей психотерапии Марина Филоники. "Одна из важных проблем на уровне общества - это наличие множества бытовых мифов о том, что когда человек в депрессии, он просто обленился, не может взять себя в руки, что надо собратья, заняться делом. В быту мы нередко встречаемся с таким обесцениванием состояния человека. Люди готовы давать советы, которые человека не поддерживают, а могут сделать хуже. Люди не понимают, что это болезнь, и нельзя усилием воли переключиться. Это не просто смена настроения, и завтра все будет нормально - это длящееся состояние разной степени тяжести", - рассказала Марина Филоники корреспонденту "Кавказского узла".

Понимание этого, а также знакомство с тем, как следует помогать впавшему в депрессию человеку, важно не только для специалистов, но и всем, кто сталкивается с такими людьми, отметила она.