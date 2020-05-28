Кадыров отреагировал на статью в "Новой газете" о семьях боевиков

28 мая 2020, 11:59

Бывших боевиков и их родственников в Чечне не притесняют, заявил Рамзан Кадыров и привел в качестве примера людей из своего окружения. ЧГТРК "Грозный" анонсировала спецрепортаж с опровержением опубликованных в "Новой газете" данных о проблемах адаптации семей боевиков на Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта "Центр анализа и предотвращения конфликтов", который возглавляет Екатерина Сокирянская, представил доклад "Уверенный шаг в будущее? Исследование социально-психологических и адаптационных потребностей членов семей бывших боевиков на Северном Кавказе". 6 мая в "Новой газете" была опубликована статья Сокирянской «Наш папа в плену» о проблемах адаптации семей бывших боевиков, основанной на выводах доклада. За чем последовала негативная реакция со стороны сразу нескольких официальных чеченских масс-медиа, который 25 мая опубликовали открытое письмо родственников бывших боевиков и потребовали удалить с сайта газеты статью Сокирянской.

Полная версия доклада “Уверенный шаг в будущее? Исследование социально-психологических и адаптационных потребностей членов семей бывших боевиков на Северном Кавказе” опубликована на "Кавказском узле". Исследование основано на 40 интервью с женщинами из Чечни, Ингушетии и Дагестана, чьи мужья были убиты или осуждены в ходе вооруженных конфликтов, а также на мониторинге положения нескольких семей, куда вернулись вдовы и дети из Сирии и Ирака.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в республике притесняют детей или других членов семей бывший боевиков и членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом он заявил 27 мая в интервью своему помощника, директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву, которое транслировалось в прямом эфире на странице в соцсети Instagram последнего.

Рамзан Кадыров заявил в интервью, что дети сотрудников силовых структур и бывших боевиков вместе не только учатся, но даже работают в одних тех же ведомствах региона. "Чеченцы вообще об этом не думают. Наши дети со стороны (силовиков) и со стороны бывших боевиков вместе учатся […] в детских садах, школах вузах […] (родственники бывших боевиков) служат в структурах (региона) […] председатель парламента тоже был бывший член НВФ", - заявил Кадыров на русском языке. Отрывок интервью с ответом на этот вопрос опубликован на странице ЧГТРК в Instagram 27 мая ночью. После этих слов Кадыров отвечал на чеченском языке.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов во время Первой и Второй Чеченских войн участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Позже Даудов вспоминал: "Когда Ахмат-Хаджи объявил амнистию, я прятался у своей тетки. На мне не было крови, я сразу же вышел из леса, как и тысячи парней", говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом"

Глава республики также отметил, что уволит чиновника, который будет препятствовать нормальной жизни родственникам бывших боевиков. «Если я узнаю, что какой-то чиновник чинит препятствия в устройстве на работу или в образовательное учреждение родственникам бывших боевиков, я сделаю так, чтобы он здесь не работал», - приводятся слова Кадырова в описании к видео на странице чеченского ТВ (817 тысяч подписчиков) в соцсети Instagram. К 11.40 мск сегодня видеоролик набрал 76 596 просмотров.

Ночью 27 мая на странице телеканала "Грозный" в соцсети также появился анонс спецрепортажа телеканала, посвященного опровержению фактам, изложенным в статье "Новой газеты" под названием "Наш папа в плену". ЧГТРК в своем видеоролике называет сведения, изложенные на сайте издания, клеветой, а также указывает на связь газеты с Госдепартаментом США и запрещёнными в России организациями.

"Тысячи родственников бывших членов незаконных вооруженных формирований отправили открытое коллективное письмо на имя главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова. Вдовы и дети бывших боевиков крайне возмущены опубликованной газетой статьей, в которой пишется, что родные погибших и отбывающих наказание террористов притесняются в Чеченской Республике", - говорится в описании к видеоролику, который к 11.40 мск сегодня набрал 2 419 просмотров).

В опубликованном в ряде чеченских масс-медиа обращении родственников бывший боевиков, проживающих в Чечне, говорилось, что "в статье "Новой газеты" не приведено ни одного факта такого плохого отношения, только ссылки на слова призрачных «вдов боевиков». "Многие вчерашние боевики сегодня сами работают в правоохранительных органах, а раскаявшиеся в содеянном бывшие террористы, отбыв заключение в исправительных учреждениях, возвращаются к обычной жизни. Напоминаем Вам, что Ахмат-Хаджи Кадыров был первым, кто добился амнистии для боевиков!" - отмечалось в обращении.

В интервью 27 мая Рамзан Кадыров также поблагодарил сотрудников силовых ведомств республики, работавших в условиях эпидемии. "Ни один из них не собирается в отпуск, все находятся на передовой. Рискуя своей жизнью, они выполняют свою работу и продолжают стоять на страже безопасности и здоровья граждан", - цитируются слова Кадырова в группе Chechnyatoday_95 в соцсети Instagram сегодня.

Кадыров также опроверг сведения о том, что жителей республики заставляют перечислять свои зарплаты в фонд имени Ахмата Кадырова. "Ни один рубль из бюджета фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова не удержан с зарплат или других доходов жителей республики", - приводятся слова главы региона в группе Grozny_inform в Instagram.

Напомним, что директор "Центра анализа и предотвращения конфликтов" Екатерина Сокирянская в опубликованной на сайте "Новой газеты" статье "Наш папа в плену" как обозреватель издания рассказала об исследовании социально-психологических и адаптационных потребностей "семей бывших боевиков или тех, кого силовики таковыми считают".

В публикации издания приведены фрагменты рассказов нескольких жительниц Чечни, Ингушетии и Дагестана, чьи мужья были убиты или осуждены за причастность к боевикам. Как следует из статьи Сокирянской, в Чечне "нескольким женщинам было отказано в пособии по потере кормильца, поскольку их мужья воевали против государства". "Почти все женщины говорили, что после того, что случилось с мужем, им была закрыта возможность трудоустройства в бюджетные организации. Две трети семей живут очень тяжело, не могут себе позволить купить нужные лекарства, школьные принадлежности, оплатить кружки детям", - говорится в статье.

"В ходе исследования были в общей сложности опрошены 40 женщин: из них 35 жен или вдов боевиков: 14 женщин, проживающих в республике Ингушетия, 11 женщин, проживающих в Дагестане; десять женщин из Чечни (восемь - в Чечне, еще две - за пределами Чечни). Также были опрошены 7 семей, в которые вернулись дети из Сирии и Ирака: 3 вдовы и 3 бабушки в Чечне и Дагестане, а также одна тетя двоих вывезенных из Сирии дагестанских мальчиков, ожидающих в Стамбуле оформления документов. Одна вдова была опрошена год назад, остальные женщины — между июлем и декабрем 2019 года. Глубинные интервью с вдовами и женами мужчин, воевавших на Северном Кавказе, проводились в различных населенных пунктах каждой республики: в столицах, небольших городах и селах", - говорится, в частности, в докладе.

По данным исследования, более двух третей опрошенных женщин не имели постоянной работы и собственного жилья, при этом в семье живут малолетние дети. "Неработающие женщины […] балансируют на грани нищеты, из которой им и их детям не выбраться […] Почти все семьи сталкивались с отдельными проявлениями дискриминации или негативного отношения. ", - говорится в материале газеты.