Чеченские СМИ растиражировали призыв снять статью о вдовах боевиков из "Новой газеты"

26 мая 2020, 16:03

Сразу несколько официальных чеченских масс-медиа 25 мая опубликовали открытое письмо родственников бывших боевиков, которые потребовали удалить с сайта "Новой газеты" статью Екатерины Сокирянской из-за сведений "Центра анализа и предотвращения конфликтов" о проблемах адаптации семей бывших боевиков.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта "Центр анализа и предотвращения конфликтов", который возглавляет Екатерина Сокирянская, представил доклад "Уверенный шаг в будущее? Исследование социально-психологических и адаптационных потребностей членов семей бывших боевиков на Северном Кавказе". Исследование основано на 40 интервью с женщинами из Чечни, Ингушетии и Дагестана, чьи мужья были убиты или осуждены в ходе вооруженных конфликтов, а также на мониторинге положения нескольких семей, куда вернулись вдовы и дети из Сирии и Ирака.

Полная версия доклада “Уверенный шаг в будущее? Исследование социально-психологических и адаптационных потребностей членов семей бывших боевиков на Северном Кавказе” опубликована на "Кавказском узле".

Письмо жителей Чечни одновременно обнародовали несколько республиканских СМИ

Вечером 25 мая официальные чеченские СМИ, в том числе ЧГТРК "Грозный", ИА "Чечня сегодня" и ИА "Грозный-информ", опубликовали на своих сайтах "Открытое письмо главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову от проживающих в Чеченской Республике близких родственников бывших боевиков и членов НВФ".

Авторы письма объяснили, что опубликованная 6 мая статья Екатерины Сокирянской «Наш папа в плену» "вызвала бурю негодования у всех чеченцев, так или иначе упомянутых в этой статье".

"Общий смысл статьи сводился к тому, что на Кавказе плохое отношение со стороны властей и правоохранительных органов к семьям убитых боевиков или участников террористических организаций. Но, разумеется, в статье не приведено ни одного факта такого плохого отношения, только ссылки на слова призрачных «вдов боевиков». Откуда вы взяли все это, если ни разу не удосужились поговорить хотя бы с одним из нас? Мы, авторы этого письма, живем в Чеченской Республике. Мы родители, братья, сестры, жены и дети 1600 человек, когда-то бывших боевиками, либо ставших членами террористических организаций. Нас, родственников этих людей, многие тысячи! И послушайте - каждый из нас всей душой ненавидит ваше издание. [...] Многие вчерашние боевики сегодня сами работают в правоохранительных органах, а раскаявшиеся в содеянном бывшие террористы, отбыв заключение в исправительных учреждениях, возвращаются к обычной жизни. Напоминаем Вам, что Ахмат-Хаджи Кадыров был первым, кто добился амнистии для боевиков!" - говорится в обращении.

Авторы обращения потребовали удалить статью Екатерины Сокирянской, а также "выпустить официальное опровержение в следующем номере" газеты. "Извиниться, если хватит благоразумия, перед всеми людьми, о которых говорил сотрудник вашей газеты, и впредь не допускать публикации такого рода кощунственных материалов", - перечислили свои требования авторы письма, которое, как следует из публикаций чеченских СМИ, подписали родственники 1600 человек из разных районов республики.

В статье "Новой газеты" изложены итоги исследования "Центра анализа и предотвращения конфликтов"

Директор "Центра анализа и предотвращения конфликтов" Екатерина Сокирянская в опубликованной три недели назад на сайте "Новой газеты" статье представлена как обозреватель издания. В своей статье она рассказала об исследовании социально-психологических и адаптационных потребностей "семей бывших боевиков или тех, кого силовики таковыми считают".

"Мы провели сорок глубинных интервью с женщинами, чьи мужья были убиты в ходе чеченского конфликта, последующих спецопераций в других республиках или осуждены на длительные сроки. Нас интересовало то, как они и их дети справлялись со своей трагедией, с последующими социальными проблемами и стигмой, а также то, как можно было бы их поддержать", - говорится в статье Екатерины Сокирянской.

"В ходе исследования были в общей сложности опрошены 40 женщин: из них 35 жен или вдов боевиков: 14 женщин, проживающих в республике Ингушетия, 11 женщин, проживающих в Дагестане; десять женщин из Чечни (восемь - в Чечне, еще две - за пределами Чечни). Также были опрошены 7 семей, в которые вернулись дети из Сирии и Ирака: 3 вдовы и 3 бабушки в Чечне и Дагестане, а также одна тетя двоих вывезенных из Сирии дагестанских мальчиков, ожидающих в Стамбуле оформления документов. Одна вдова была опрошена год назад, остальные женщины — между июлем и декабрем 2019 года. Глубинные интервью с вдовами и женами мужчин, воевавших на Северном Кавказе, проводились в различных населенных пунктах каждой республики: в столицах, небольших городах и селах. Полевое исследование в Ингушетии проводила консультант Центра анализа предотвращения конфликтов, руководитель АНО «Ресурсный центр «Развитие» Джанет Ахильгова, исследование в Дагестане, Стамбуле и интервью с чеченками за пределами Чечни — Екатерина Сокирянская, интервью в Чечне — два консультанта из Чеченской республики, имена которых мы не приводим по их желанию", - говорится, в частности, в докладе.

В публикации "Новой газеты" приведены фрагменты рассказов нескольких жительниц Чечни, Ингушетии и Дагестана, чьи мужья были убиты или осуждены за причастность к боевикам. Как следует из статьи Екатерины Сокирянской, в Чечне "нескольким женщинам было отказано в пособии по потере кормильца, поскольку их мужья воевали против государства". "Почти все женщины говорили, что после того, что случилось с мужем, им была закрыта возможность трудоустройства в бюджетные организации. Две трети семей живут очень тяжело, не могут себе позволить купить нужные лекарства, школьные принадлежности, оплатить кружки детям", - говорится в статье.

Авторы Telegram-канала 1AДАТ сообщили сегодня, что поговорили с некоторыми родственниками бывших боевиков, которые подписались под обращением. "И они рассказали нам, что [представитель властей] ходил к ним и расспрашивал, какие условия у них, а когда они пожаловались, то говорил "Я все зафиксировал, теперь вам надо тут подписать". Вот так [представители властей] собрали эти подписи во время карантина", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "1ADAT".

Гневное письмо продолжило традицию резкой реакции в Чечне на публикации "Новой газеты"

Напомним, 13 апреля Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "античеченской травле" и высказал угрозы в адрес журналистов издания. Поводом для резкого заявления стала статья "Смерть от коронавируса – меньшее зло", в которой корреспондент газеты Елена Милашина раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни для борьбы с коронавирусом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это заявление Кадырова "весьма эмоционально", но не содержит "ничего необычного". 7 мая Елена Милашина рассказала, что в связи с угрозами написала заявление в Следственный комитет.

6 февраля Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Популярные чеченские Instagram-паблики попытались оправдать нападение, заявив, что корреспондент "Новой газеты" перед приездом в Грозный "развернула целую кампанию по дискредитации чеченского народа". В марте Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием нападения. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал тогда Дмитрий Муратов.

В октябре 2019 года Рамзан Кадыров публично отреагировал грубой шуткой на опубликованную в "Новой газете" статью Милашиной о "масштабной зачистке" чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности главе республики. На совещании с подчиненными Кадыров предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин, и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки. Часть комментаторов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой.

Ранее, в 2017 году, публикация Елены Милашиной в "Новой газете" о преследованиях геев в Чечне вызвала резкую реакцию властей республики, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией, а пресс-секретарь президента заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

Широкий резонанс вызвала и опубликованная "Новой газетой" в июле 2017 года статья Елены Милашиной о том, что не менее 27 задержанных были казнены в Чечне в январе 2017 года. 20 декабря 2018 года австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне.

Редакция "Новой газеты" пока не отреагировала на сайте издания на обращение родственников бывших боевиков из Чечни.