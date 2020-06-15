Туристы назвали абсурдными правила пребывания в Сочи

15 июня 2020, 07:42

Правила о двухнедельной изоляции после прибытия в Сочи лишают туристов на курорт полноценного отдыха, заявили отдыхающие. Постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарию и нарушение их прав, однако в ответ получили лишь отписки.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи, как и в целом на Кубани, 1 июня открылся курортный сезон. В аэропорту прибывающих в Сочи туристов разделяют на два потока перед выходом в город. Те, у кого нет курсовок и путевок, справок о состоянии здоровья и регистрации в Сочи, отправляют на автобусах в обсерватор. Те, у кого есть путевки и курсовки, предъявляют их вместе со справками о состоянии здоровья на отсутствие коронавируса. После процедуры проверки медицинских документов и путевок в санаторий на стойках регистрации прибывших туристов отправляют на автобуса в места отдыха.

Власти Краснодарского края продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Прилетевшая на отдых 13 июня пара молодоженов из Москвы Роман и Вероника Исаевы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что остановились у своих друзей. В аэропорту их встречали сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые поинтересовались, где они будут проходить самоизоляцию. "Мы сказали, что у друзей, и назвали их адрес. Никто не проверял, правду ли мы говорим, нам просто дали листок уведомительного характера, в котором говорится о необходимости самоизоляции в домашних условиях", - рассказали супруги. "Режим самоизоляции устанавливается сроком на 14 дней с момента прибытия на территорию Краснодарского края лиц из любого субъекта Российской Федерации", - говорится в уведомлении от 13 июня, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В документе указывается, что "под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами". Если в одной квартире живут нескольких человек, то возможна их совместная изоляция.

"Изолируемый, не ограничен в своих правах на территории своего жилья (контакт с людьми возможен посредством видео/аудио, интернет связи), однако, покидать его не имеет права!", - следует из уведомления. В нем уточняется, что во время изоляции запрещается выходить из помещения, даже за покупкой продуктов и предметов первой необходимости или выноса мусора. Приобрести все необходимое изолированному могут родственники, службы доставки, волонтеры и другие без личного контакта с изолируемым, отмечается в уведомлении.

По прибытию к месту проживания человек должен проинформировать об этом для организации дальнейшего медицинского наблюдения, а при появлении первых признаков заболевании ему следует срочно вызвать врача на дом, без самостоятельного посещении медицинских учреждении!, отмечается в документе.

Супруги назвали абсурдными правила, указанные в уведомлении. По их словам, в документе нет данных человека, кому оно адресовано, даты, когда он прибыл в Сочи. "Никто не проверяет, правду ли мы сказали по поводу наличия жилья в Сочи. Мы прилетели всего на 14 суток. Получается, что мы должны просидеть в квартире без солнца, моря, прогулок и экскурсий. Мы с таким же успехом смогли бы посидеть и у себя в московской квартире", - возмутилась Исаева. Она сказала, что они с супругом ходят по городу и на пляж и не собираются выполнять рекомендации в уведомлении.

По словам Исаевой, на их глаза в изолятор принудительно забрали двух туристов, которые сказали что будут жилье искать в Сочи в гостинице. "В Сочи прибывают по несколько сотен человек ежедневно и половину из них отпускают без проверок на наличие вируса и возможности их пройти самоизоляцию, а других прямым ходом везут в обсерватор", - сказала она.

"Власти объявили об открытии сезона в Сочи, заманивают сюда людей. А на деле получается, что люди, которые едут на активный отдых, должны две недели сидеть под домашним арестом - в обсерваторе, отеле, либо у знакомых или родственников - и после этого возвращаться домой", - сказал Роман Исаев. Он считает, что лучше бы власти края не объявляли открытие сезона, так как туристы, как правило, едут на курорт на две недели.

Турист из Санкт Петербурга Владимир Савин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пытался дозвониться по указанному в уведомлении телефону горячей линии, по которому предлагается проинформировать о факте прибытия для дальнейшего меднаблюдения. По его словам, он не смог это сделать, так как номер телефона не отвечал.

Председатель некоммерческой организации "Ассоциация туризма в Сочи" Денис Котов рассказал, что в курортный сезон туристические фирмы в Сочи фактически не могу работать."У нас в ассоциации порядка 15 туристических фирм, но никто из нас не может работать, потому что наша отрасль не включена в перечень разрешенных для работы в период ограничительных мер", пояснил Котов. По его словам, он от имени предпринимателей сферы туризма обратился к губернатору через электронную приемную с открытым письмом с просьбой отменить ограничения для туристических фирм.

"Каждый год летний сезон в городе Сочи в экскурсионной сфере начинается с мая месяца. Но с учетом сложной эпидемиологической ситуации и карантином, связанным с коронавирусом COVID-19, тысячи людей, занятых в нашей отрасли, вынуждены остаться без дохода и просто без средств существования, не имея возможности работать из-за запрета, связанного с карантином", говорится в письме губернатору от 14 июня, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В документе отмечается, власти Сочи запрещают работать компаниям по организациям и проведению экскурсий, ссылаясь на то, что данное разрешение должно быть прописано отдельно в постановлении губернатора. "Просим внести послабления в перечень ограничительных мероприятий и разрешить экскурсионную деятельность со всеми необходимыми мерами предосторожности. Просим Вас не лишать нашу отрасль возможности зарабатывать на хлеб, так как для большинства наших семей - это единственный доход", - говорится в письме.

Постояльцы обсерватора пожаловались на условия изоляции

Светлана Кудрина, которую поместили в обсерватор по приезду в Сочи, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что еще находясь в принудительной изоляции написала заявления в несколько инстанций - министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и прокуратуру края с жалобами на нарушение прав человека, эпидемиологических норм и правил в обсерваторе Сочи. "Работаю и постоянно проживаю в Сочи по вышеуказанному адресу своего гражданского мужа. 1 мая по семейным делам я вылетела в город Ульяновск и 19 мая транзитом с пересадкой через Москву, вернулась в Сочи. Никто меня не информировал о том, что при наличии жилья и работы в Сочи меня принудительно отправят в обсерватор", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сообщения с жалобами на пребывание в обсерваторе ранее поступили на sms-сервер "Кавказского узла". "Приехал в Сочи для заключения договоров с отелями к открытию сезона... У меня нет местной прописки. Прямо из аэропорта отправляют всех в изолятор "Бархатные сезоны", даже не предоставив возможности купить с собой средства личной гигиены", - написал 22 мая автор сообщения. "15.05 нас привезли в обсервацию, летели рейсами из Москвы. В Сочи без прописки, но с постоянным местом жительства. Никакие аргументы на сотрудников Роспотребнадзора не подействовали. Тесты на Covid ранее сдавались в Москве. Тест показал отрицательный результат. По приезду в обсерватор нас расселили минимум по два человека в комнату, некоторых селили по три-четыре человека!!! В номерах отсутствуют любые антисептики и даже средства для уборки помещения", - написал автор сообщения 16 мая. Получено с номера +7913ХХХХХХХ в WhatsApp. К сообщению приложены видеоматериалы. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В жалобе отмечено, что в обсерваторе за 10 суток не производилась влажная уборка помещения, не менялось постельное белье, не выдавались дезинфицирующие и моющие средства личной гигиены, даже не было ершика для унитаза, что создавало угрозу заражения здоровых людей. В документе говорится, что от Кудриной при заселении в обсерватор стали требовать пройти тест, испугавшись возможного заражения, но ей стали угрожать, что если она не сдаст анализ, что ее не заселят и она останется на улице без права покинуть закрытую территорию.

"Мой телефон разрядился, я замерзла на улице, была голодная с дороги, уставшая и в результате была вынуждена на свой страх и риск сдать этот тест", - говорится в документе.

"Многие люди в обсерваторе имеют различные заболевания, но они лишены возможности даже купить лекарства, так как нет аптеки. Нет медпункта, куда можно обратиться за помощью. Нет в комнатах информационных листков с указанием номеров телефонов экстренных служб, нет телефонов ответственных за ситуацию в обсерваторе, нет контактов служб, куда можно обратиться с жалобой, сотрудники не имеют бейджей с ФИО и должностями... 28 мая дошло до того, что пищу не передали в руки, а положили у входа в номер, как собакам. При этом коридоры не убираются, всюду грязь и едкий запах табака, который проникает в комнаты к некурящим", - следует из документа.

В нем также отмечается, что Кудрина длительное время была лишена возможности сообщить родным и близким, где находится.

По ее словам, ей пришел ответ за подписью главного врача поликлиники в Сочи о том, что в обсерваторе все происходит в соответствии с постановлениями главного санитарного врача.

Юрист Андрей Алонсо, который также две недели провел в обсерваторе, рассказал корреспонденту "Кавказского уза", что он обжаловал отношение к себе в изоляции в суде, но заседание откладывается уже третий раз.

Он также считает, что правила в уведомлении о самоизоляции, выданные в аэропорту, "исполнять надо только по желанию, так как обжаловать его нельзя: нет фамилии, имени и отчества человека, вручившего это уведомление".

Андрей Алонсо ранее пожаловался, что помещенным на изоляцию в городской обсерватор отказывают в медпомощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты. После жалобы Алонсо на условия содержания в обсерваторе в правоохранительные органы, суд и СМИ он получил предупреждение из полиции о недопустимости экстремизма.

В обсерватор продолжают поступать лица, которые приехали на курорт из других регионов и не имеют курсовок, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

В Сочи во время курортного сезона разрешены деловые, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия численностью до 50 человек, деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и спортсменам. Кроме того, в городе открываются гостиницы до 50 номеров, при условии выполнения соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, рассказал он. "В Сочи таких объектов 1614. Открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций", - пояснил Нерсесян.