«МБХ медиа»: обвинение Гаджиеву ужесточено при отсутствии доказательств его вины

14 июня 2020, 18:20

В деле дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева не хватает доказательств, а обвинение ему серьезно ужесточено. У следствия есть только показания оперативников, засекреченного свидетеля и статьи журналиста, которые ничего не доказывают, подвело итоги года уголовного преследования журналиста "МБХ медиа".

Как сообщал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 14 июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. После того как следствие заявило о причастности Гаджиева к признанным экстремистскими и запрещенным в России судом организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа", шансы обвиняемого на освобождение из-под стражи стали ниже, указала в апреле защита. 10 июня Верховный суд Дагестана постановил продлить на два месяца срок содержания под стражей Гаджиеву, а также проходящим по тому же делу Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Уголовное дело Абдулмумина Гаджиева претерпело за год значительные изменения: изначально следствие считало, что журналист помогал осуществлять сбор средств на террористическую деятельность, а теперь ему предъявляют обвинение по трем особо тяжким статьям, среди которых организация финансирования терроризма, участие в деятельности террористической организации и участие в ликвидированной экстремистской организации. Новые обвинения объясняются теми же публикациями Гаджиева, что и изначальное обвинение, а также сомнительными показаниями одного свидетеля, говорится в материале "От интервью до Ичкерии. Как изменилось дело Абдулмумина Гаджиева за год", опубликованном сегодня "МБХ медиа".

Изначально следствие оперировало только показаниями Кемала Тамбиева, от которых он отказался на первом же заседании, и двумя публикациями газеты "Черновик" от 2009 и 2013 года. Это интервью с проповедником Абу Умаром Саситлинским и рассказ о деятельности благотворительного фонда Саситлинского "Ансар".

Издание отмечает, что в 2014 году Саситлинскому предъявили обвинение в финансировании терроризма через благотворительные фонды "Ансар" и "Мухаджирун", а его самого объявили в международный розыск, однако в 2017 году один из этих фондов "открыл в Нигере колодец, построенный на деньги главы Чечни Рамзана Кадырова". Сам Саситлинский после задержания Гаджиева заявлял о невиновности журналиста и отвергал все обвинения в террористической деятельности.

Спустя год после ареста обвинение Абдулмумину Гаджиеву существенно ужесточили, а его самого включили в список террористов - физических лиц Росфинмониторинга за номером 2387. Теперь следствие считает, что Гаджиев в период с 2009 по 2013 год принял участие в собраниях "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана"* и "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа"*. "Обвинение в участии в деятельности ликвидированной экстремистской организации объясняется публикациями двух интервью с Абу Умаром Саситлинским", - говорится в материале.

Жена Гаджиева Дана Сакиева, которая является его общественным защитником в суде, утверждает, что следователь даже не читал статьи ее супруга. "Абдулмумин задавал вопрос следователю — а вы вообще читали мои статьи? Приведите мне строчку, где я кого-то призывал или "готовил почву". Следователь говорит — я не собираюсь, мне это не интересно", — цитирует ее слова "МБХ медиа".

Адвокат Гаджиева Шамиль Магомедов отмечает, что "за год следствие так и не предоставило защите полный доступ к материалам дела". Защита уверена, что следствие по делу затягивается из-за проблем с доказательной базой, а "новые обвинения надуманны, как и первоначальные".

"У них есть один допрос свидетеля под псевдонимом. Абдулмумин и другие вычислили, кто это мог быть, и есть информация, что еще в 2013 году его склонили к сотрудничеству с ФСБ. Он сейчас живет в Турции, называет себя внуком Жириновского, у него много разных имен, и он часто их меняет. Актер какого-то театрального кружка в Турции", — приводятся в материале слова Магомедова.

По словам адвоката, этот свидетель строит показания против Гаджиева на том, что "якобы ему об этом сказал Абу Умар Саситлинский", но проповедник сам это отрицает.

Адвокат обратил внимание, что в течение более чем полугода "в материалах дела фигурировали только рапорты оперативных сотрудников и допросы этих сотрудников, которые сами не являются очевидцами преступления". Засекреченный свидетель появился в деле только потому, что журналисты многократно обращали внимание на проблемы с доказательной базой, считает защитник.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.