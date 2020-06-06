06 июня 2020, 20:29

Нагорный Карабах сообщил о 100 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю

Военнослужащие Азербайджана с 31 мая сделали около 1000 выстрелов по позициям войск Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 24 по 30 мая заявил о 100 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана.

За минувшую неделю азербайджанская сторона более 100 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с войсками Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. "В период с 31 мая по 6 июня азербайджанская сторона более 100 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 1000 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", – сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 17.55 мск не прокомментировало заявления Минобороны Нагорного Карабаха об обстрелах. При этом азербайджанская сторона насчитала сегодня 24 нарушения режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о снайперских и пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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