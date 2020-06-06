Азербайджан заявил о снайперских обстрелах на линии фронта

06 июня 2020, 13:37

Азербайджанские позиции 24 раза за минувшие сутки были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня Минобороны Азербайджана заявило о 25 нарушениях режима прекращения огня армянской стороной.

С утра 5 июня по утро 6 июня позиции азербайджанской армии были обстреляны 24 раза, заявило министерство обороны Азербайджана. "Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 13.37 мск 6 июня не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но, несмотря на это, противостояние сторон не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".