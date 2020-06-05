Разведчики армии Азербайджана. Фото: пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/en-yaxsi-motoatici-boluk-adi-ugrunda-yaris-kecirilir-video-31141.html

05 июня 2020, 09:23

Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

За последние сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 25 раз, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня Минобороны Азербайджана заявило о 22 случаях нарушения режима прекращения огня на линии фронта, днем ранее - о 23.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны. 

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении к 09.15 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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