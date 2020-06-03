03 июня 2020, 20:52

Три новых случая COVID-19 выявлены в Нагорном Карабахе

Коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у трех человек в Нагорном Карабахе, общее число зараженных достигло 57.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 1 июня общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Нагорном Карабахе составило 54, 11 из них были выявлены за последние сутки.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Нагорном Карабахе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"К сегодняшнему утру заражение коронавирусом было подтверждено у трех человек, прибывших из России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха. С момента прибытия из-за границы они находились в  изоляции, сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей, сказал он.

По словам сотрудника ведомства, всего в Нагорном Карабахе зафиксировано 57 зараженных коронавирусом, из которых 26 выздоровели, смертельных случаев пациентов с COVID-19 зафиксировано не было. Отмечается, что за время пандемии было проведено 984 теста, в изоляции находятся 98 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Армении отрапортовали о 495 тяжелобольных с коронавирусом", "Число жертв COVID-19 на Южном Кавказе выросло за счет Армении и Азербайджана", "Три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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