Жители Дагестана помещены в обсерватор после возвращения из Нью-Йорка

01 июня 2020, 01:39

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставил из Ростова-на-Дону в Махачкалу пять жителей Дагестана и трех жителей Чечни, которые накануне вернулись из Нью-Йорка. Дагестанцы по прибытии помещены в обсерватор.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая в Дагестане выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4955. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Дагестане наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Посольство Российской Федерации в США опубликовало на своей странице в соцсети Twitter информацию о вывозе соотечественников 27 апреля. Один из рейсов был запланирован на 30 мая. Он, как говорится в сообщении, должен вывезти россиян из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону и далее в Махачкалу.

"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях, в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Крым, Севастополе, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии", - говорится в сообщении посольства России в США.

При этом уточняется, что помощь в перелете соотечественников в Россию оказывают дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

"30 мая генконсульством России в Нью-Йорке совместно с посольством России в США было оказано необходимое содействие при вылете 322 российских граждан на родину. Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты генконсульства находились в международном аэропорту имени Джона Кеннеди", - говорится в заявлении, опубликованном на странице генконсульства РФ в Facebook 31 мая.

По данным на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет с гражданами России вылетел из аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке 31 мая в 11.01 мск. Затем из Москвы граждане России направились на одном самолете в Ростов-на-Дону и Махачкалу, на другом - в Екатеринбург и Новосибирск. В Ростов-на-Дону прибыли 140 граждан России, затем самолет вылетел в Махачкалу.

В Махачкале авиалайнер приземлился в тот же день в 22.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 31 мая сотрудник махачкалинского аэропорта.

Спецрейсом прибыли восемь человек – пять жителей Дагестана и три жителя Чечни. По прилету врачи измерили всем температуру, заболевших, по предварительным данным, не выявлено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"Жителей Чечни встретили представители властей этого региона и увезли с собой. Дагестанцев отвезли на двухнедельную обсервацию на базу отдыха "Дельфин", - рассказал сотрудник ведомства.

По его словам, обсервация предполагает полную двухнедельную изоляцию, в течение этого времени прибывшие будут находиться под наблюдением врачей, у них будут взяты тесты на коронавирус. Обсервация является обязательной для прибывающих в период пандемии граждан из-за рубежа.

"22 апреля чартерным рейсом из Саудовской Аравии в Махачкалу были доставлены российские граждане. Среди них паломники, задержавшиеся после совершения малого хаджа, и студенты учебных заведений. Все они были помещены на 14-дневную изоляцию в один из санаториев", - сообщил сотрудник Роспотребнадзора.

Жители Дагестана выказали опасение в связи с тем, что прибытие российских граждан из США, где зафиксировано наибольшее в мире число зараженных коронавирусом, может сказаться на эпидемиологической обстановке в республике.

Число зараженных коронавирусом в США, по данным на сегодня, 1 июня, достигло миллиона 833 тысяч 958 человек, умерли за весь период пандемии 106 129 человек, сообщает coronavirus-monitor.info.

В частности, сообщение о предстоящем возвращении жителей республики из Соединенных Штатов было опубликовано 29 мая в Instagram-паблике "Голос Дагестана", насчитывающем 932 тысячи подписчиков. По данным на 01.39 мск сегодня, 1 июня, публикация набрала 6 572 отметки "нравится" и 508 комментариев.

"Ну, тогда здравствуй, новый вирус", - написал alima.officiall.

"Главное, в дагестанские села друг друга не пускают, а из США можно. Потом вините опять народ", - считает m.a_r.i_u.a.m.

"Только улучшилось положение, и только их не хватало", - посетовал arslanbekova_n1.

«Мда. Пусть теперь к нам со всего мира больных тащат", - высказался reginamurlika.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".