Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 1 июня

25 мая 2020, 16:45

Ограничения в Карачаево-Черкесии снимать преждевременно из-за роста числа случаев коронавируса, обосновал продление режима самоизоляции глава республики.

Как писал "Кавказский узел", для предотвращения вспышек коронавируса власти Карачаево-Черкесии 12 мая продлили режим самоизоляции до 18 мая, а затем до 24 мая, пообещав с 25 мая снять часть ограничений в случае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 18 мая в Карачаево-Черкесии было 666 зараженных COVID-2019 человек. К сегодняшнему дню в республике 783 инфицированных коронавирусом, в том числе 26 за последние сутки. Число смертельных случаев не изменилось – за все время с начала пандемии умерли четверо человек. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии для всех граждан, установленный из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 1 июня, сообщил глава республики Рашид Темрезов сегодня на своей странице в Instagram.

"В целях сохранения здоровья наших граждан, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции сегодня на заседании оперштаба Карачаево-Черкесии приняли решение о продлении режима самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии до 1 июня 2020 года включительно", - написал Рашид Темрезов.

Он пояснил, что переход к первому этапу снятия ограничительных мер невозможен из-за нарушений жителями режима самоизоляции и несоблюдения масочного режима. "Потому что за предыдущую неделю на территории Карачаево-Черкесии не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции, растет нагрузка на региональную систему здравоохранения", - подчеркнул Темрезов.

Глава республики также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать рекомендации эпидемиологов, напомнив, что необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, не ходить в гости, не гулять с детьми в парках и на детских площадках. "Давайте еще наберемся терпения, будем внимательны к себе и другим, проведем предстоящую неделю, соблюдая все рекомендации врачей-эпидемиологов. 1 июня, исходя из текущей эпидситуации, количества выявляемых случаев инфицирования, будем принимать дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мероприятий", - добавил Темрезов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".