Муфтий Карачаево-Черкесии помещен в больницу с подозрением на коронавирус

17 мая 2020, 21:02

Глава Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев подтвердил, что находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 17 мая количество случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 651, 19 из них за последние сутки. Выздоровели за период пандемии 189 человек, скончались 4.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Муфтий Исмаил Бердиев ранее почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении Карачаево-Черкесской.

"Чувствует он себя удовлетворительно. Температура не поднималась выше 37,6. Врачи сказали, что нет необходимости подключать его к аппарату ИВЛ", - сказал представитель ДУМ

По его словам, Бердиева госпитализирован в недавно отстроенную онкологическую больницу в Черкесске, которую сейчас оборудовали для приема больных коронавирусной инфекцией.

По словам самого Исмаила Бердиева, первый тест на коронавирус, который он сделал в Кисловодске, показал положительный результат.

"Сейчас с четверга нахожусь в больнице. Сказали, что (второй тест на коронавирус, - прим. "Кавказского узла") отрицательный", - привел сегодня слова Бердиева ТАСС. Муфтий добавил, что чувствует себя "уже лучше".

Бердиев подключен к подаче кислорода, об искусственной вентиляции легких речи пока не идет, сообщил сегодня со ссылкой на источник сайт "360".

По состоянию на 20.55 мск на сайте и странице Минздрава Карачаево-Черкесии нет информации о госпитализации

Как сообщалось, ДУМ Карачаево-Черкесии приостановил коллективные молитвы в мечетях из-за угрозы распространения коронавируса. 21 апреля муфтий Исмаил Бердиев призвал земляков молиться дома в месяц поста Рамадан.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".