Пользователей соцсети возмутили слова главы Минздрава Дагестана об умерших врачах

17 мая 2020, 11:58

Врачей, ставших жертвами коронавируса, не следует ставить в один ряд с обычными пациентами, умершими от COVID-19, отреагировали пользователи Instagram на заявление министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. В опубликованном интервью министр уклонился от ответов на вопросы о состоянии дагестанской медицины в разгар пандемии, указали они.

Как писал "Кавказский узел", глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с политологом Русланом Курбановым сообщил, что в республике от пневмонии умерли 657 пациентов с неподтвержденным диагнозом и 29 зараженных коронавирусом. Среди умерших - более 40 врачей, отметил он. Всего, по словам министра, коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане болеют 13 697 человек.

12 мая глава Дагестана Владимир Васильев сообщил о 481 пациенте, умершем от внебольничной пневмонии в республике с начала пандемии. По его данным, заболеваемость пневмонией в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 33,6%.

Видеозапись часовой беседы с Джамалудином Гаджиибрагимовым, размещенная на странице Руслана Курбанова в Instagram, набрала к 11.57 мск 53,8 тысячи просмотров, под ней размещено 737 комментариев.

Часть пользователей соцсети выразили возмущение позицией министра, который, отвечая на вопрос, почему имена умерших врачей не опубликованы на сайте Минздрава, сообщил, что не отделяет своих коллег от остальных жителей республики, умерших от коронавируса.

"Врачи, они как на войне были, признайся хоть, что они умерли, защищая жизнь людей. А не [...] рассказывай, мол, мы не отделяем", - написал, в частности, myaso_bukhta. "Спасибо огромное нашим врачам, которые, несмотря на то, что нет спецодежды, в марлевых повязках работали, спасали наши жизни!!! Не этих слов от вас ждали, ох не этих!" – упрекнула министра amirkhanova6807. "Он должен был назвать [умерших медработников] поименно", - высказала мнение _rabiyat_n.

Авторы большинства комментариев подвергли министра критике за уклончивые ответы на вопросы Руслана Курбанова. "Ни на один вопрос он не смог ответить... позор", - написала, в частности, после просмотра эфира patimat.patimati. "Почему он не отвечает на прямо заданные вопросы?" – удивился zaur.umahanov. "На все вопросы министр отвечает уклончиво", - посетовал citati_misli_v_sluh.

"Столько конкретных, наболевших вопросов и ни одного ответа? Как министр может так вести беседу, зачем согласился на эфир", - возмутилась korea_nature. "Слушал прямой эфир и слышал лишь Руслана, а вот министра не слышал, ни одного внятного комментария по поводу обстановки в Дагестане не дал", - поделился мнением salikh6734.

"Ответы министра меня очень разочаровали, он отвечал, как чиновник, защищающий честь мундира. Мы от министра в действительности ждали серьезного анализа состояния дел в медицине, больше подробностей о сегодняшней ситуации, когда у населения миллион вопросов. Он по-другому не смог, он в системе, где надо сглаживать углы", - написал gasanov9941.

Несколько пользователей соцсети высказались в поддержку Джамалудина Гаджиибрагимова. "То, что вышел в эфир, это уже что-то, человек плохо объясняет и не привык к комментариям и конференциям", - заступился за министра пользователь gishila_. "Надо отдать должное министру, вышел на связь, понимая, сколько шишек получит от народа. А где другие руководители? Где министры других ведомств? Вот их мы точно не увидим у Руслана Курбанова", - написал pachkapepero9535.

Напомним, 8 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко признал ситуацию с коронавирусом в Дагестане самой тревожной в России. Этому предшествовало обращение активиста Шамиля Хадулаева, который заявил, что руководство Дагестана оказалось не готово к эпидемии, а в больницах не хватает коек и оборудования. Статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены, и "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек", предположил тогда активист.

4 мая дагестанские врачи направили президенту России обращение, в котором предположили, что "официальные данные о зараженных, заболевших и умерших от COVID-19 резко занижены". Медикаменты и средства индивидуальной защиты закупаются за счет пожертвований местных жителей и меценатов, то есть средств Минздрава Дагестана не хватает, указали авторы обращения.

Карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе размещена на главной странице "Кавказского узла" и обновляется минимум один раз в четыре часа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".