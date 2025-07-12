На восстановление синагоги в Дербенте не хватает средств

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Российский еврейский конгресс выплатил 40,5 миллионов рублей страховой выплаты на реконструкцию синагоги в Дербенте, пострадавшей при нападении боевиков. Ранее община собрала еще 60 миллионов, однако стоимость ремонта оценивается в 235 миллионов. Обновленная синагога получит пуленепробиваемые окна.

Как писал "Кавказский узел", начата реконструкция синагог в Махачкале и Дербенте, которые пострадали при нападении боевиков в июне 2024 года.

Синагога в Дербенте, серьезно пострадавшая в результате теракта в июне 2024 года, получила полную страховую выплату в размере 40,5 млн рублей. Средства были перечислены в рамках программы страхования синагог и еврейских общинных центров, которую уже несколько лет реализует Российский еврейский конгресс. Программа охватывает 15 объектов в 13 городах России.

Страховая сумма покрыла часть необходимого бюджета: по смете, составленной в конце 2024 года, общая стоимость восстановительных работ составляет 235 млн рублей. Община уже вложила собственные 60 млн, получила выплату от страховой, но вопрос с недостающей суммой пока остается открытым, сообщил Российский еврейский конгресс в своем Telegram-канале.

Работы по восстановлению здания уже идут: усилены конструкции, установлена новая кровля, монтируются системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы, планируется отделка молельного зала, фойе и входной группы. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам безопасности: окна будут пуленепробиваемыми, а система контроля доступа оснащена биометрией.

Пока идут строительные работы, община собирается для молитв в подвальном помещении, где ранее располагался музей. «Молитвы не прекращаются ни на день. И мы надеемся, что уже к Песаху сможем вернуться в обновленное здание, если только найдем недостающие средства и не остановим процесс", - приводятся в публикации слова главы общины Роберта Илишаева.

К 2016 году на Северном Кавказе насчитывалось всего около 10-11 тысяч горских евреев, причем самая крупная из иудейских общин сформировалась в Пятигорске - там живет около семи тысяч горских евреев, прибывших из республик Северного Кавказа и Азербайджана. Дербентская община, самая древняя, тогда же насчитывала около 4 тысяч человек. Евреи, живущие в республиках Северного Кавказа, констатировали, что местные общины угасают из-за оттока молодежи и старения ее представителей, остающихся в регионе. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин выразил опасение, что большинству еврейских общин региона в обозримом будущем грозит окончательное исчезновение, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

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