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22:53, 12 июля 2025

На восстановление синагоги в Дербенте не хватает средств

Синагога в Дербенте. Скриншот фото из Telegram-канала бывшего мэра Дербента Ахмеда Кулиева от 29.12.24, https://t.me/kulievahmed/541

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский еврейский конгресс выплатил 40,5 миллионов рублей страховой выплаты на реконструкцию синагоги в Дербенте, пострадавшей при нападении боевиков. Ранее община собрала еще 60 миллионов, однако стоимость ремонта оценивается в 235 миллионов. Обновленная синагога получит пуленепробиваемые окна.

Как писал "Кавказский узел", начата реконструкция синагог в Махачкале и Дербенте, которые пострадали при нападении боевиков в июне 2024 года.

23 июня 2024 года боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале. Погибли 20 человек, 46 пострадали. Нападение на синагогу стало для иудеев Махачкалы абсолютной неожиданностью, заявил председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. В Федерации еврейских общин сообщили, что при пожаре в синагоге в Дербенте уничтожены свитки Торы, а Российский еврейский конгресс заявил о планах оказать помощь в восстановлении синагог. В декабре 2024 года начался ремонт синагоги в Дербенте. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Синагога в Дербенте, серьезно пострадавшая в результате теракта в июне 2024 года, получила полную страховую выплату в размере 40,5 млн рублей. Средства были перечислены в рамках программы страхования синагог и еврейских общинных центров, которую уже несколько лет реализует Российский еврейский конгресс. Программа охватывает 15 объектов в 13 городах России.

Страховая сумма покрыла часть необходимого бюджета: по смете, составленной в конце 2024 года, общая стоимость восстановительных работ составляет 235 млн рублей. Община уже вложила собственные 60 млн, получила выплату от страховой, но вопрос с недостающей суммой пока остается открытым, сообщил Российский еврейский конгресс в своем Telegram-канале.

Работы по восстановлению здания уже идут: усилены конструкции, установлена новая кровля, монтируются системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы, планируется отделка молельного зала, фойе и входной группы. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам безопасности: окна будут пуленепробиваемыми, а система контроля доступа оснащена биометрией.

Пока идут строительные работы, община собирается для молитв в подвальном помещении, где ранее располагался музей. «Молитвы не прекращаются ни на день. И мы надеемся, что уже к Песаху сможем вернуться в обновленное здание, если только найдем недостающие средства и не остановим процесс", - приводятся в публикации слова  главы общины Роберта Илишаева.

К 2016 году на Северном Кавказе насчитывалось всего около 10-11 тысяч горских евреев, причем самая крупная из иудейских общин сформировалась в Пятигорске - там живет около семи тысяч горских евреев, прибывших из республик Северного Кавказа и Азербайджана. Дербентская община, самая древняя, тогда же насчитывала около 4 тысяч человек. Евреи, живущие в республиках Северного Кавказа, констатировали, что местные общины угасают из-за оттока молодежи и старения ее представителей, остающихся в регионе. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин выразил опасение, что большинству еврейских общин региона в обозримом будущем грозит окончательное исчезновение, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

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Автор: "Кавказский узел"

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