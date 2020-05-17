Скриншот кадра из видео на странице Курбанова в в Instagram. https://www.instagram.com/p/CAQ3vjjlJMc/

17 мая 2020, 07:16

Число жертв пневмонии в Дагестане превысило 650

В Дагестане с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 человек. Из общего числа жертв пневмонии, включая зараженных коронавирусом, более 40 - медработники, сообщил глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Дагестана Владимир Васильев сообщил о 481 пациенте, умершем от внебольничной пневмонии в республике с начала пандемии. По его данным, заболеваемость пневмонией в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 33,6%.

По данным на 16 мая, в Дагестане было зафиксировано 27 умерших от коронавируса. Республика с 3280 зараженными с начала пандемии является лидером в СКФО по числу инфицированных. На главной странице "Кавказского узла" минимум один раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане болеют 13 697 человек, более семи тысяч человек лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с политологом Русланом Курбановым, видеозапись которой размещена сегодня на его странице в Instagram, насчитывающей 329 тысяч подписчиков. По данным на 07.10 мск сегодня ее посмотрели 33 096 раз, 1791 пользователь поставил отметку "нравится".

Гаджиибрагимов также рассказал, что от пневмонии умерли 657 пациентов с неподтвержденным диагнозом и 29 зараженных коронавирусом. Из общего числа жертв - более 40 врачей, отметил он.

По словам министра, семьи медицинских работников, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а сотрудникам, получившим вред здоровью во время работы с зараженными, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.

"Кавказский узел" также писал, что около 150 врачей и медсестер откликнулись на призыв активистов движения "Сподвижники добра" выйти на работу в больницы Дагестана, где лечат зараженных коронавирусом пациентов. Пользователи Instagram усомнились, что стоит допускать к работе с пациентами студентов, не имеющих достаточной квалификации и знаний, и напомнили о проблемах с трудоустройством медработников до эпидемии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Даудов оправдал протест сотрудников Гудермесской больницы ошибками главврача", "До 1407 выросло число случаев заражения COVID-19 в Ингушетии", "1619 случаев заражения подтверждены в Кабардино-Балкарии".

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