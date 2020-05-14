ФСИН отчиталась об условиях карантина для сотрудников в Кабардино-Балкарии

14 мая 2020, 05:04

Сотрудники СИЗО в Кабардино-Балкарии, изолированные из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, обеспечены питанием, спальными местами и душевыми, сообщило республиканское управление ФСИН.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники СИЗО в Кабардино-Балкарии в течение недели были вынуждены круглосуточно находиться на рабочих местах, ожидая результатов тестирования на коронавирус. При этом им не предоставили спальных мест и не обеспечили питанием. Часть сотрудников до сих пор находится в административном корпусе и им запрещено покидать его, рассказала адвокат Ирина Хурзокова, которая потребовала от руководства УФСИН решить эту проблему.

К 13 мая в Кабардино-Балкарии общее число зараженных составило 1475 человек, семь пациентов скончались. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике было принято решение о введении в СИЗО-1 г. Нальчика с 29 апреля 2020 года режимно-ограничительных (карантинных) мер», - говорится в сообщении ведомства, направленного кореспонденту «Кавказского узла». Сотрудники следственного изолятора переведены "на двухнедельный режим работы без выхода за пределы территории учреждения", следует из сообщения.

Необходимые социально-бытовые условия для сотрудников организовали в административном здании следственного изолятора. "Оборудованы спальные места, есть душевые кабины, спортзал, они в полном объеме обеспечены питанием. За три дня до затопления на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, на 13 мая среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в следственном изоляторе, случаев заражения коронавирусом не выявлено.

В связи с распространением коронавируса особый режим введен во всех тюрьмах и СИЗО России, говорится 12 апреля на ФСИН России. По постановлению главного государственного санитарного врача ведомства и до особого указания в учреждениях службы были приостановлены свидания с родственниками, в учреждениях организованы видеосвидания

Главные государственные санитарные врачи и их заместители при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, могут выносить постановления о введении карантина в организациях и на объектах, говорится 3 апреля в сообщении на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".