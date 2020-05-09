Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю

09 мая 2020, 14:33

Азербайджанские солдаты с 3 мая 100 раз нарушили перемирие в зоне конфликта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 26 апреля по 2 мая Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов своих позиций с азербайджанской стороны.

"В период с 3 по 9 мая азербайджанская сторона более 100 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 14.33 мск 9 мая не отреагировало на своем сайте на это заявление. При этом Азербайджан, по подсчетам "Кавказского узла", с 26 апреля по 2 мая сообщило о 169 обстрелах со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 27 раз, заявило Минобороны Азербайджана.