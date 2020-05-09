Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am

09 мая 2020, 14:33

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 3 мая 100 раз нарушили перемирие в зоне конфликта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 26 апреля по 2 мая Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов своих позиций с азербайджанской стороны.

"В период с 3 по 9 мая азербайджанская сторона более 100 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 14.33 мск 9 мая не отреагировало на своем сайте на это заявление. При этом Азербайджан, по подсчетам "Кавказского узла", с 26 апреля по 2 мая сообщило о 169 обстрелах со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 27 раз, заявило Минобороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Карабахский солдат погиб при взрыве мины", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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